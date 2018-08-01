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الاتحاد المغربي للشغل يدين النهج الحكومي المتخاذل ويرفض استهدافها لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 22:53 الاتحاد المغربي للشغل يدين النهج الحكومي المتخاذل ويرفض استهدافها لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة | بوليتيك
الاتحاد المغربي للشغل يدين النهج الحكومي المتخاذل ويرفض استهدافها لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة
أدانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بشدة النهج الحكومي المتخاذل والجمود الذي جعل الدخول الاجتماعي فارغا مخيبا لآمال المغاربة وفي طليعتهم الطبقة العاملة.

شوف تيفي:

أدانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بشدة النهج الحكومي المتخاذل والجمود الذي جعل الدخول الاجتماعي فارغا مخيبا لآمال المغاربة وفي طليعتهم الطبقة العاملة.

وكانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل قد اجتمعت يوم أمس الأربعاء 19 شتنبر 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، لمناقشة راهن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والوقوف على مستجدات الدخول الاجتماعي المطبوع بالجمود وبالهجمات الممنهجة على الحريات النقابية، وبتصاعد وتيرة استهداف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وقدرتها الشرائية، ولتدارس التقارير المتعلقة بالتنظيم والتكوين والتواصل والعلاقات النقابية الدولية للاتحاد.

ورفض بلاغ الأمانة الوطنية، الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الخميس، ما سماه استهداف الحكومة لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

كما استنكر ذات البلاغ، سياسة الحكومة في المجال الاجتماعي التي لا تتجاوب مع مطالب وتطلعات العمال وكل الأجراء، بل تضرب في العمق قدرتهم الشرائية بتجميد الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغه، تشبثه بمطالبه المشروعة في جولات الحوار الاجتماعي، وتجدد موقفها من أي عرض لا يحقق الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الطبقة العاملة المغربية.

وثمن بلاغ الاتحاد الوطني للشغل عاليا الإنجازات التنظيمية الطموحة التي أشرفت عليها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وحيا كل المسؤولين النقابيين، وكل المناضلات والمناضلين، وهنأهم على ما حققوه من إنجازات تنظيمية وما راكموه من نضالات، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية ومن أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الاتحاد المغربي للشغل النهج الحكومي المتخاذل حقوق مكتسبات الطبقة العاملة

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