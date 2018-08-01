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عاجل... اعتراف الشخص المتورط في جريمة قتل الشاب اللي مات بسبب ''المفرقعات'' بحي درب غلف بمدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 22:29 عاجل... اعتراف الشخص المتورط في جريمة قتل الشاب اللي مات بسبب المفرقعات بحي درب غلف بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل... اعتراف الشخص المتورط في جريمة قتل الشاب اللي مات بسبب ''المفرقعات'' بحي درب غلف بمدينة الدار البيضاء
اعترف مرتكب جريمة قتل شاب بسبب تفجير مفرقعة ليلة أمس بحي درب غلف بالدار البيضاء.

''شوف تيفي''

اعترف مرتكب جريمة قتل شاب بسبب تفجير مفرقعة ليلة أمس بحي درب غلف بالدار البيضاء.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي''، أنه بعد اعتقال المشتبه به وتوجيه تهمة قتل الشاب البالغ من العمر 19 سنة، أنكر في أول الأمر تلك التهمة المنسوبة إليه، ونفى قيامه بتفجير المرفقعة التي تسمى ''سيزية'' والتي تبلغ قيمتها 300 درهم.

وأضاف ذات المصدر أن شاهدة عيان، كانت تشاهد أطوار الحادثة من شرفة منزلها بدرب غلف، أكدت لمصالح الشرطة القضائية لأمن آنفا، أن المشتبه به هو الذي قام بتفجير المفرقعة التي تسببت في مقتل الشاب.

وأكد مصدرنا، ان المتهم اعترف بالمنسوب إليه، بعد إدلاء الشاهدة بشهادتها، وأكدت الأمر.

جدير بالذكر أن الضحية البالغ من العمر 19 سنة، تعرض لإصابة بالغة على مستوى العنق، تسببت في وفاته بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاج.

 

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