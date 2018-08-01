تعيين دكتورمن البيجيدي مديرا جهويا للصحة دون الترشح للمنصب بجهة درعة تافيلالت ﻿

أثار تعيين الدكتور عبد الرحيم الشعيبي، مديرا جهويا للصحة بجهة درعة تافيلالت ، موجة استنكار وسط القطاع الصحي،باعتبار أن المعني بالأمر لم يضع ترشيحه، ولم يتبارعلى المنصب، كما أن تحمله للمسؤولية لم

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أثار تعيين الدكتور عبد الرحيم الشعيبي، مديرا جهويا للصحة بجهة درعة تافيلالت ، موجة استنكار وسط القطاع الصحي،باعتبار أن المعني بالأمر لم يضع ترشيحه، ولم يتبارعلى المنصب، كما أن تحمله للمسؤولية لم يتعد أربع سنوات.

وأضافت “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الخميس، أن مصادر مطلعة رجحت أن يكون اللون السياسي، الذي ينتمي إليه المعني بالأمر، قد لعب دورا مهما في التعيين لكونه عضو بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رغم أن “تاريخه المهني حافل بالاختلالات على مستوى التدبير، في كل من تيزنيت والمضيق ومكناس”.

وأكد مصدر صحي للجريدة، أن حزب المصباح وجناحه الدعوي “حركة التوحيد والإصلاح''، يستأثران بالمناصب العليا في ضرب واضح للشفافية والدمقراطية، التي لا طالما ينادون بتنزيلها على أرض الواقع.

وكان الشعيبي قد أعفي زمن وزيرة الصحة السابقة عن الاستقلال، ياسمينة بادو، بعد تعيينه لمدة شهرين على رأس مستشفى تيزنيت، على إثر وفاة سيدة نقلت من سيدي إفني إلى تيزنيت، كما شابت تدبيره للقطاع مجموعة من الاختلالات.