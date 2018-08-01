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الأحرار يسترجع مقعده البرلماني لعمالة المضيق الفنيدق | بوليتيك

الأحرار يسترجع مقعده البرلماني لعمالة المضيق الفنيدق

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الأحرار يسترجع مقعده البرلماني لعمالة المضيق الفنيدق

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 21:52 الأحرار يسترجع مقعده البرلماني لعمالة المضيق الفنيدق | بوليتيك
الأحرار يسترجع مقعده البرلماني لعمالة المضيق الفنيدق
أظهرت النتائج النهائية والرسمية الخاصة بالانتخابات الجزئية في عمالة المضيق الفنيدق، أن المرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار أحمد لمرابط السوسي، متقدم على مرشح حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم

شوف تيفي:

أظهرت النتائج النهائية والرسمية الخاصة بالانتخابات الجزئية في عمالة المضيق الفنيدق، أن المرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار أحمد لمرابط السوسي، متقدم على مرشح حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم الناو، وأيضا على إسحاق شارية مرشح الحزب المغربي الليبرالي.

وحسب النتائج النهائية والرسمية الخاصة بالتصويت ببعض المكاتب، والتي حصلت ''شوف تيفي'' عليها إلى حدود الساعة، فإن أحمد لمرابط السوسي مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، يتصدر لائحة التصويت حيث حصل على 3442 صوتا، متقدما على مرشح حزب العدالة والتنمية، والذي حصل على 1806صوتا، واحتل حزب الحركة الشعبية الرتبة الثالثة بـ 1495 صوتا، في حين حصل إسحاق شارية عن الحزب المغربي الليبرالي على 601 صوتا، فيما تذيلت فيدرالية اليسار آخر الترتيب بـ 207صوتا.

جدير بالذكر أن هذه الانتخابات الجزئية، جاءت بعد أن ألغت المحكمة الدستورية انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا في مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، برسم الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دجنبر 2017 عن الدائرة الانتخابية نفسها.

 

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