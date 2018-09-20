 العثور على جثة الإعلامي إدريس بوعلام ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العيون ..إنقاذ مختل عقلي من الغرق بوادي الساقية الحمراء | حوادث و حقوق

العيون ..إنقاذ مختل عقلي من الغرق بوادي الساقية الحمراء

انتخاب المغرب عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا | بوليتيك

انتخاب المغرب عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

الحاج السوسي يسترجع مقعده البرلماني بعد الطعن في نتائج الانتخابات السابقة وهذه هي النتائج شبه النهائية | بوليتيك

الحاج السوسي يسترجع مقعده البرلماني بعد الطعن في نتائج الانتخابات السابقة وهذه هي النتائج شبه

مجلس الحكومة يوافق على مشروع اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والدومينيكان | بوليتيك

مجلس الحكومة يوافق على مشروع اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والدومينيكان

الاتحاد المغربي للشغل يدين النهج الحكومي المتخاذل ويرفض استهدافها لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة | بوليتيك

الاتحاد المغربي للشغل يدين النهج الحكومي المتخاذل ويرفض استهدافها لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة

عاجل... اعتراف الشخص المتورط في جريمة قتل الشاب اللي مات بسبب المفرقعات بحي درب غلف بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل... اعتراف الشخص المتورط في جريمة قتل الشاب اللي مات بسبب ''المفرقعات'' بحي درب غلف بمدينة الدار

تعيين دكتورمن البيجيدي مديرا جهويا للصحة دون الترشح للمنصب بجهة درعة تافيلالت | بوليتيك

تعيين دكتورمن البيجيدي مديرا جهويا للصحة دون الترشح للمنصب بجهة درعة تافيلالت

ترامب يهدد دول الخليج: خفضوا أسعار النفط الآن | دولي

''ترامب'' يهدد دول الخليج: خفضوا أسعار النفط الآن

الأحرار يسترجع مقعده البرلماني لعمالة المضيق الفنيدق | بوليتيك

الأحرار يسترجع مقعده البرلماني لعمالة المضيق الفنيدق

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

العثور على جثة الإعلامي إدريس بوعلام

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 21:44 العثور على جثة الإعلامي إدريس بوعلام | حوادث و حقوق
العثور على جثة الإعلامي إدريس بوعلام
تم عصر اليوم الخميس العثور على جثة الإعلامي إدريس بوعلام في حالة متحللة على مستوى جماعة تامشاشات التابعة لإقليم الحاجب، بعد العثور على سيارته بمكان ليس ببعيد عن مكان الجثة التى كانت مواراة خلف

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

تم عصر اليوم الخميس العثور على جثة الإعلامي إدريس بوعلام في حالة متحللة على مستوى جماعة تامشاشات التابعة لإقليم الحاجب، بعد العثور على سيارته بمكان ليس ببعيد عن مكان الجثة التى كانت مواراة خلف الأعشاب والأحراش.

 

وكان الهالك قيد حياته يشتغل لدى وكالة المغرب العربي للأنباء، قبل إصابته بمرض الزهايمر، حيث خرج من مقر سكناه بالعاصمة الإدارية الرباط لزيارة أحد معارفه بمدينة أزرو قبل أن يفقد الاتصال بمحيطه الاجتماعي في ظروف غامضة منذ أسبوع تقريبا.

هذا وقد تم الاستدلال على جثة الهالك باستعمال الكلاب المدربة بعد العثور على سيارته، وتم إيداعها مستشفى محمد الخامس الجهوي بمكناس بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب العثور جثة إدريس بوعلام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العيون ..إنقاذ مختل عقلي من الغرق بوادي الساقية الحمراء | حوادث و حقوق

العيون ..إنقاذ مختل عقلي من الغرق بوادي الساقية الحمراء

عاجل... اعتراف الشخص المتورط في جريمة قتل الشاب اللي مات بسبب المفرقعات بحي درب غلف بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل... اعتراف الشخص المتورط في جريمة قتل الشاب اللي مات بسبب ''المفرقعات'' بحي درب غلف بمدينة الدار البيضاء

عاجل وبالصور..حادثة سير مروعة بمدينة تطوان | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حادثة سير مروعة بمدينة تطوان

غريب...أرواح شريرة لرجال ملتحين تدفع بستيني لرمي نفسه من عمارة سكنية بأكادير | حوادث و حقوق

غريب...أرواح شريرة لرجال ملتحين تدفع بستيني لرمي نفسه من عمارة سكنية بأكادير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شهادات صادمة لعمال وباعة متجولين بمقبرة الرحمة بالبيضاء عن السحر والشعوذة فالعواشر | خارج البلاطو
منذ 36 دقيقة

شهادات صادمة لعمال وباعة متجولين بمقبرة الرحمة بالبيضاء عن السحر والشعوذة فالعواشر

عمدة فاس في موقف محرج بعد احتجاج ساكنة العاصمة العلمية..فاس تحتضــر بسببك | خارج البلاطو

عمدة فاس في موقف محرج بعد احتجاج ساكنة العاصمة العلمية..فاس تحتضــر بسببك

بالفيديو..طوبيس دخل فبوطو ديال الضــوء و طوموبيل فكــازا | خارج البلاطو

بالفيديو..طوبيس دخل فبوطو ديال الضــوء و طوموبيل فكــازا

بالفيديو..طوبيس دخل فبوطو ديال الضــوء و طوموبيل فكــازا | خارج البلاطو

بالفيديو..طوبيس دخل فبوطو ديال الضــوء و طوموبيل فكــازا

﻿

آخر المستجدات

العيون ..إنقاذ مختل عقلي من الغرق بوادي الساقية الحمراء | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

العيون ..إنقاذ مختل عقلي من الغرق بوادي الساقية الحمراء

انتخاب المغرب عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا | بوليتيك

انتخاب المغرب عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

الحاج السوسي يسترجع مقعده البرلماني بعد الطعن في نتائج الانتخابات السابقة وهذه هي النتائج شبه النهائية | بوليتيك

الحاج السوسي يسترجع مقعده البرلماني بعد الطعن في نتائج الانتخابات السابقة وهذه هي النتائج شبه

مجلس الحكومة يوافق على مشروع اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والدومينيكان | بوليتيك

مجلس الحكومة يوافق على مشروع اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والدومينيكان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.