تم عصر اليوم الخميس العثور على جثة الإعلامي إدريس بوعلام في حالة متحللة على مستوى جماعة تامشاشات التابعة لإقليم الحاجب، بعد العثور على سيارته بمكان ليس ببعيد عن مكان الجثة التى كانت مواراة خلف

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

تم عصر اليوم الخميس العثور على جثة الإعلامي إدريس بوعلام في حالة متحللة على مستوى جماعة تامشاشات التابعة لإقليم الحاجب، بعد العثور على سيارته بمكان ليس ببعيد عن مكان الجثة التى كانت مواراة خلف الأعشاب والأحراش.

وكان الهالك قيد حياته يشتغل لدى وكالة المغرب العربي للأنباء، قبل إصابته بمرض الزهايمر، حيث خرج من مقر سكناه بالعاصمة الإدارية الرباط لزيارة أحد معارفه بمدينة أزرو قبل أن يفقد الاتصال بمحيطه الاجتماعي في ظروف غامضة منذ أسبوع تقريبا.

هذا وقد تم الاستدلال على جثة الهالك باستعمال الكلاب المدربة بعد العثور على سيارته، وتم إيداعها مستشفى محمد الخامس الجهوي بمكناس بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.