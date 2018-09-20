بالصور.. مجموعة أش كاين والشاب يونس لجمهورهم ''ça va pas'' وها علاش ﻿

''ça va pas'' هي أغنية جديدة عبارة عن فيديو كليب كوميدي جمع بين مجموعة الراب الشهيرة آش كاين وصاحب أغنية مول الشاطو الشاب يونس

شوف تيفي ماريا جعدود

''ça va pas'' هي أغنية جديدة عبارة عن فيديو كليب كوميدي جمع بين مجموعة الراب الشهيرة آش كاين وصاحب أغنية مول الشاطو الشاب يونس

وتدور أحداث الأغنية عن الغدر بين الأصدقاء وفقدان الثقة وتم اختيار ستيل الراي والراب بطريقة كوميدية لتوصيل الرسالة لجمهورهم؛ والأغنية هي من كلمات وألحان آش كاين والشاب يونس أما تصوير الكليب فلعامر بن مومن ويعود التوزيع لسول إي .

وتم تصوير الكليب بمدينة الجديدة بمزاگان حيث شاركهم في التمثيل الإعلامي محمد بوصفيحة المعروف بمومو وسيتم إطلاق الأغنية في آخر هذا الشهر من شتنبر.

جدير بالذكر أن مجموعة آش كاين والشاب يونس ينحدران من مدينة مكناس وتجمعهم علاقة صداقة وطيدة قبل العمل ويحضران أيضا لعمل آخر والذي سيكون مفاجأة لجمهورهم.