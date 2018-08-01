تقرير بعثة لجنة البرلمان الأوروبي يبرز الجهود التنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة ومدى استفادة الساكنة المحلية منها ﻿

شكل الاطلاع على تأثير الجهود التنموية التي بذلها المغرب في أقاليمه الجنوبية، ومدى استفادة السكان المحليين من الموارد الطبيعية للمنطقة، صلب بعثة وفد عن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي

شوف تيفي:

شكل الاطلاع على تأثير الجهود التنموية التي بذلها المغرب في أقاليمه الجنوبية، ومدى استفادة السكان المحليين من الموارد الطبيعية للمنطقة، صلب بعثة وفد عن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي (إنتا) التي تمت ما بين 2 و4 شتنبر الجاري، بمدينتي العيون والداخلة.

ففي تقريره الذي نشر في أعقاب هذه البعثة التي نظمت في سياق مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق يهدف إلى توسيع الأفضليات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لتشمل منتوجات الفلاحة والصيد بالمنطقة، وقف الوفد الأوروبي خلال مختلف لقاءاته مع الفاعلين المحليين، وعبر زياراته الميدانية عن كثب،على دينامية النسيج الاقتصادي، وانعكاسها على النمو وعلى معيش السكان المحليين.

وتمحور برنامج البعثة حول ثلاث لقاءات مع الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني الصحراوي، ولقاءين مع السلطات الرسمية، واجتماعا مع منظمة لحماية حقوق الإنسان، وآخر مع غرفة التجارة الفرنسية، وست زيارات ميدانية.

وأجرى وفد النواب الأوروبيين الذي ترأسته باتريسيا لالوند، جلسة عمل مع رئيس جهة الداخلة - وادي الذهب، ينجا الخطاط، بحضور على الخصوص منتخبين وممثلي الغرف المهنية.

وشكل اللقاء فرصة لإبراز مظاهر التنمية التي شهدتها المنطقة مؤخرا، خاصة على صعيد بناء المدارس والمراكز الصحية، فضلا عن المشاريع الزراعية، والتأكيد على أهمية الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مع الدعوة إلى اعتماد سريع لاتفاقات الفلاحة والصيد، التي تستفيد منها بالتأكيد الساكنة المحلية.

ووقف وفد النواب الأوروبيين أيضا على عدة مشاريع أخرى ، منها مشاريع تربية الماشية، والبواكر، وتلك المتعلقة بتدبير الماء، وخاصة ما يتعلق بتعميم أنظمة السقي بالتنقيط بالنسبة للزراعات، وبناء مصنع لتحلية مياه البحر في أفق 2020 .

وفي ما يتعلق بالصيد البحري اطلع النواب الأوروبيون، على مدى انعكاس هذا القطاع على التنمية المحلية، والتشغيل،كما تمكن من الوقوف على مدى احترام الضوابط البيئية الدولية والأوروبية في هذا المجال.

كما وقف أعضاء الوفد الأوروبي، خلال لقائهم مع رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، حمدي ولد الرشيد، والعديد من المنتخبين والفاعلين والمسؤولين المحليين، على العدد الكبير لعقود المشاريع الممولة في إطار البرنامج المندمج، لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس في نونبر 2015 والذي يغطي الفترة ما بين 2016 و2021 بقيمة إجمالية تصل إلى 77 مليار درهم.



وأتاحت جلسة العمل التي عقدت مع رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة بالمغرب، فيليب إيدرن كلين، والتي فتحت فرعا لها بالعيون سنة 2017 ، والتي ستنظم بالعيون منتدى حول الاستثمار يومي 3 و4 نونبر القادم، الوقوف بشكل مفصل على آفاق المستثمرين الفرنسيين، والأوروبيين بالمنطقة التي ينظر إليها كقطب لولوج السوق الإفريقية.

واطلع وفد النواب الأوروبيين على كيفية قيام غرفة التجارة الفرنسية بتشجيع الاستثمارات في هذه المنطقة، من أجل دعم استقرار الشباب بها، خاصة عبر خلق 45 مشروعا فرنسيا وأوروبيا ومحليا، تهم على الخصوص ، وحدات لإنتاج السيارات وأخرى لصناعة الطيران، ضمن رؤية إفريقية.

وبحث الوفد البرلماني الأوروبي مع منظمات المجتمع المدني الصحراوي، القضايا المرتبطة بتنمية المنطقة، ومشاركة السكان في الحياة الجمعوية، وانخراط النساء في الحياة العامة، ودور الشباب.

كما التقى وفد النواب الأوروبيين برئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ورئيس اللجنة الجهوية للمجلس، وزار أيضا، وحدة لتصبير السمك، وتعاونيتين نسويتين لإنتاج الجبن الطري من حليب الإبل، والكسكس بالداخلة..

ومكنت مختلف المعلومات التي تم استيقاؤها بعين المكان من التأكد من أن نسبة كبيرة من مناصب الشغل التي تم خلقها في مختلف الوحدات الصناعية والقطاعات بالمنطقة، تستفيد منها ساكنة الأقاليم الجنوبية، وأن إيرادات هذه الأنشطة يتم ضخها في مجهود التنمية المحلية، وتشكل قيمة مضافة لاقتصاد هذه الأقاليم.