 فيديو مؤلم..تلميذة بآسفي معندهاش حذاء باش تمشي للمدرسة والمغاربة يتعاطفون معها ﻿
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فيديو مؤلم..تلميذة بآسفي معندهاش حذاء باش تمشي للمدرسة والمغاربة يتعاطفون معها

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 20:27 فيديو مؤلم..تلميذة بآسفي معندهاش حذاء باش تمشي للمدرسة والمغاربة يتعاطفون معها | مجتمع
فيديو مؤلم..تلميذة بآسفي معندهاش حذاء باش تمشي للمدرسة والمغاربة يتعاطفون معها
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو جد صادم، يدمي القلوب ويهز النفوس، خاص بتلميذة تنتمي لأسرة فقيرة تعاني الإعاقة، ناشدت من خلاله أصحاب القلوب الرحيمة

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو جد صادم، يدمي القلوب ويهز النفوس، خاص بتلميذة تنتمي لأسرة فقيرة تعاني الإعاقة، ناشدت من خلاله أصحاب القلوب الرحيمة بمساعدتها على شراء حذاء حتى تستطيع التنقل إلى المؤسسة التعليمية التي تدرس بها.

وحسب ناشري الفيديو فإن أستاذة، قامت بتصوير التلميذة، حتى تحصل هذه الأخيرة على المساعدة، ما جعل آلاف المغاربة يتعاطفون معها بكثافة، معبرين عن حزنهم الشديد بسبب حال هذه الطفلة.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء أصحاب القلوب الرحيمة والمحسنين بتحقيق الحلم البسيط لهذه الطفلة حتى تستطيع التنقل إلى المؤسسة التعليمية التي تدرس بها.

‫شوف تيفي

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