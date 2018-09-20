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عاجل وبالصور..مرشح الأحــرار في طريقه للإطاحة بإسحاق شارية بالانتخابات الجزئية بالفنيدق-المضيق | بوليتيك

عاجل وبالصور..مرشح الأحــرار في طريقه للإطاحة بإسحاق شارية بالانتخابات الجزئية بالفنيدق-المضيق

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عاجل وبالصور..مرشح الأحــرار في طريقه للإطاحة بإسحاق شارية بالانتخابات الجزئية بالفنيدق-المضيق

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 20:03 عاجل وبالصور..مرشح الأحــرار في طريقه للإطاحة بإسحاق شارية بالانتخابات الجزئية بالفنيدق-المضيق | بوليتيك
عاجل وبالصور..مرشح الأحــرار في طريقه للإطاحة بإسحاق شارية بالانتخابات الجزئية بالفنيدق-المضيق
أظهرت النتائج الأولية الخاصة بالانتخابات الجزئية في عمالة المضيق الفنيدق أن المرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار أحمد لمرابط السوسي، متقدم على مرشح حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم الناو، وأيضا

''شوف تيفي''

أظهرت النتائج الأولية الخاصة بالانتخابات الجزئية في عمالة المضيق الفنيدق أن المرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار أحمد لمرابط السوسي، متقدم على مرشح حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم الناو، وأيضا على إسحاق شارية مرشح الحزب المغربي الليبيرالي.

وحسب النتائج النهائية الخاصة بالتصويت ببعض المكاتب فإن أحمد لمرابط السوسي مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار حصل إلى حدود الساعة على 26 صوت، متقدما على مرشح حزب العدالة والتنمية، والذي حصل على 16 صوتا، في حين حصل إسحاق شارية على 14 صوت.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات الجزئية، جاءت بعد أن ألغت المحكمة الدستورية انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا في مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، برسم الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دجنبر 2017 عن الدائرة الانتخابية نفسها.

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المغرب شوف تيفي إسحاق شارية الانتخابات الجزئية

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