عكس الخطابات الملكية .. بعد تملص مسؤولين بأولاد تايمة عن إصلاح قنوات الصرف الصحي مواطنون ينجزون الأشغال مكانهم ''صور'' ﻿

أقدم عدد من المواطنين بحي ''بوخريص'' الواقع تحت النفوذ الترابي لمدينة أولاد تايمة على القيام بإجراء إصلاحات عميقة وتجديد شبه كلي لقنوات الصرف الصحي بعدما طالت انتظاراتهم من المسؤولين القيام بهذه

شوف تيفي:أولاد تايمة

أقدم عدد من المواطنين بحي ''بوخريص'' الواقع تحت النفوذ الترابي لمدينة أولاد تايمة على القيام بإجراء إصلاحات عميقة وتجديد شبه كلي لقنوات الصرف الصحي بعدما طالت انتظاراتهم من المسؤولين القيام بهذه المهمة.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد أدى تهالك قنوات الصرف الصحي إلى تضرر عدد من المنازل بالحي السالف الذكر والتي أصبحت مهددة بالانهيار نتيجة الوضع الكارثي الذي أصبحت عليه شبكة الواد ''الحار'' حيث انتشرت الروائح الكريهة وتسربت المياه إلى منازل عدة.

وأوضحت ذات المصادر، أن وضعية الحي دفعت بمجموعة من المواطنين إلى مطالبة المجلس الجماعي لأولاد تايمة الذي تسيره أغلبية مطلقة من حزب العدالة والتنمية إلى التدخل لوضع حد لمعاناتهم اليومية، جراء مخلفات قنوات الصرف الصحي التي تسببت في أمراض عديدة لمجموعة من قاطني الحي وبالخصوص ''زنقة وجدة'' غير أن التسويف والمماطلة والانتظار كان سيد الموقف تضيف المصادر.

وأضافت ذات المصادر، أنه أمام عدم استجابة المسؤولين والمنتخبين لمطالب ونداءات الساكنة، انخرط الكل في جمع تبرعات ومساهمات نقدية لبدء أشغال تغيير وتجديد قنوات الصرف الصحي التي عجز مسؤولو المدينة عن إصلاحها، ليقوم المواطنون بهذه المهمة مكانهم، كما تبين الصور التي توصلت بها قناة ''شوف تيفي''.

ومن جانب آخر عبر عدد من الفاعلين بالمنطقة عن سخطهم وشجبهم لما سموه سياسة الآذان الصماء والتهميش والإقصاء الذي ينهجه المجلس الجماعي تجاه مجموعة من المناطق والأحياء بمدينة أولاد تايمة التي تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم وبنيات تحتية في مستوى تطلعات الساكنة.

وفي تعليقه على المبادرة التي قامت بها الساكنة أكد الفاعل الجمعوي والإعلامي بالمنطقة ''إسماعيل الضعيف'' لقناة ''شوف تيفي''، أن مبادرة الساكنة تعكس الواقع المرير الذي تواجهه مطالب الساكنة من طرف المنتخبين، موضحا أن لغة الوعود الزائفة والتسويف هي الرائجة بالمدينة، فهناك العديد من المتطلبات والحاجيات الضرورية التي مازالت ساكنة أولاد تايمة تنتظرها بأحر من الجمر ولم تتحقق بعد..''

وطلب ذات المتحدث من المنتخبين الذين منحت لهم الساكنة أصواتهم بالوفاء بوعودهم الانتخابية، وتحقيق ولو جزء بسيط منها على أرض الواقع، وذلك بتكريس مبدأ المسؤولية والوطنية الحقة، وبلورة الخطابات الملكية المنادية لخدمة الوطن والمواطن، وتغليب المصلحة العامة على المآرب الشخصية يقول المتحدث .