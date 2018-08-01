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عراقي ينحر ابنه في ذكرى الاحتفال بـ''عاشوراء''

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 19:40 عراقي ينحر ابنه في ذكرى الاحتفال بـعاشوراء | دولي
عراقي ينحر ابنه في ذكرى الاحتفال بـ''عاشوراء''
نشر الكاتب الصحفي اليمني، سام الغباري، أول أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لمواطن عراقي يقوم بنحر ابنه تقربا بدمائه للإمام الحسين خلال الاحتفالات بذكرى ''عاشوراء''.

شوف تيفي

نشر الكاتب الصحفي اليمني، سام الغباري، أول أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لمواطن عراقي يقوم بنحر ابنه تقربا بدمائه للإمام الحسين خلال الاحتفالات بذكرى ''عاشوراء''.

ويظهر في المقطع المصور، الذي نشره الغباري في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، مواطنا عراقيا وهو يقتاد ابنه الصغير، متخطيا به الجماهير، ليناوله أحد الحاضرين سيفا.

وتتابع فصول المشهد الدموي بأن يقوم الأب بطرح ابنه أرضا، ونحره وسط تهليل وتكبير من المحيطين به، وكأن ما فعله يكافئ ما فعله النبي ''إبراهيم الخليل''، مع ولده ''إسماعيل''.

ويحتفل العالم الإسلامي بذكرى ''عاشوراء''، اليوم الذي قتل فيه ''الحسين بن علي'' في معركة ''كربلاء'' بشكل دموي وعنيف.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب عراقي ينحر ذكرى الاحتفال عاشوراء

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