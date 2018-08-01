بوريطة يدعو إلى تعزيز البعد الاقتصادي في العمل الدبلوماسي ﻿

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، إلى ''تعزيز'' البعد الاقتصادي في العمل الدبلوماسي من أجل الاستجابة للانتظارات الجديدة لشركاء المغرب.

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دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، إلى ''تعزيز'' البعد الاقتصادي في العمل الدبلوماسي من أجل الاستجابة للانتظارات الجديدة لشركاء المغرب.

وقال بوريطة في كلمة له خلال ندوة نظمت لفائدة المستشارين الاقتصاديين لدى سفارات المملكة بالخارج، تحت عنوان ''الدبلوماسية الاقتصادية كرافعة للسياسة الخارجية للمملكة''، إن علاقات ''الصداقة'' القائمة بين الدول أضحت تتم على أساس المنفعة المتبادلة.

وأضاف أنه ''لم يعد من المناسب التفكير في الدبلوماسية من منظور سياسي محض، في وقت أصبحت فيه البراغماتية الاقتصادية أكثر تأثيرا من أي وقت مضى''، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المغربية تجعل من الدفاع عن الوحدة الترابية والترويج للنموذج المغربي أولوية أولوياتها.

كما دعا الوزير المشاركين في هذه الندوة إلى ''الترويج للنموذج المغربي لدى أوساط الفاعلين الاقتصاديين ببلدان الاستقبال وتعزيز صورته،'' مستشهدا في هذا الصدد بالرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الندوة الأولى للسفراء، المنعقدة بتاريخ 30 غشت 2013، والتي أكد فيها الملك أن ''التعريف بالنموذج المغربي ليس مجرد شعار فحسب، وإنما هو هدف استراتيجي''.

وحسب بوريطة، فإن هذه الأهداف يتعين مواصلة تنفيذها في سياق جد تنافسي، داعيا في هذا الصدد المستشارين الاقتصاديين إلى إبراز المؤهلات التي تزخر بها المملكة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في سياق ''المنافسة الشرسة''.

كما ذكر بالمؤهلات العديدة التي يتوفر عليها المغرب، لاسيما استقراره السياسي، وموقعه الجغرافي، وانفتاحه على السوق، وموارده البشرية المؤهلة، واتساع شبكته الدبلوماسية والقنصلية التي تضم 105 سفارة و57 قنصلية في أرجاء العالم، ''والتي ينبغي تعبئتها من أجل خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية''.

ويكمن الهدف من الندوة، حسب الوزير، في جعل تمثيليات المملكة واجهات اقتصادية تتيح تعزيز العلامة المغربية ومواكبة المستثمرين الأجانب والمصدرين المحتملين.