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بالفيديو..الفنان المصري محمد رمضان يدافع بقوة عن سعد لمجرد

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 19:29 بالفيديو..الفنان المصري محمد رمضان يدافع بقوة عن سعد لمجرد | ثقافة و فنون
بالفيديو..الفنان المصري محمد رمضان يدافع بقوة عن سعد لمجرد
دافع الفنان المصري محمد رمضان، بقوة عن صديقه الفنان المغربي سعد لمجرد، مؤكدا براءة ''المعلم'' من تهمة الاغتصاب الموجهة إليه من طرف القضاء الفرنسي.

''شوف تيفي''

دافع الفنان المصري محمد رمضان، بقوة عن صديقه الفنان المغربي سعد لمجرد، مؤكدا براءة ''المعلم'' من تهمة الاغتصاب الموجهة إليه من طرف القضاء الفرنسي.

وأوضح ''الأسطورة'' في تصريح، أدلى به لإحدى القنوات المصرية، بأنه قريب من والدي لمجرد ويعرف أخلاقهما، وبالتالي يستحيل أن يقوم ''لمجرد'' باغتصاب شابة.

وكانت وسائل إعلام مصرية، قد أكدت الأسبوع الماضي أن الفنان محمد رمضان، يستعد لتصوير فيديو كليب دويتو غنائي مع الفنان المغربي سعد لمجرد، خلال الشهر المقبل، موضحة أن ''رمضان'' سيصور الجزء الخاص به في مصر لعدم قدرته على السفر لأنه مازال لم ينه فترة التجنيد بالجيش، كما لا يستطيع الفنان سعد لمجرد السفر من فرنسا إلى مصر بسبب قرار المراقبة الصادر بحقه من المحكمة الفرنسية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد محد رمضان المعلم مصر فرنسا

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