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الأنتربول يساعد المغرب على محاربة شبكات تهريب البشر | بوليتيك

الأنتربول يساعد المغرب على محاربة شبكات تهريب البشر

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الأنتربول يساعد المغرب على محاربة شبكات تهريب البشر

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 19:13 الأنتربول يساعد المغرب على محاربة شبكات تهريب البشر | بوليتيك
الأنتربول يساعد المغرب على محاربة شبكات تهريب البشر
كشفت الشرطة الدولية، ''الأنتربول''، عن تفاصيل مشروع ''فلايواي''، الذي يتيح للمغرب الوصول إلى ملايين المعلومات والسجلات ضمن قاعدة بيانات مؤمنة، ورصد وثائق السفر المسروقة وتدريبات ميدانية، بمحاصرة

شوف تيفي

كشفت الشرطة الدولية، ''الأنتربول''، عن تفاصيل مشروع ''فلايواي''، الذي يتيح للمغرب الوصول إلى ملايين المعلومات والسجلات ضمن قاعدة بيانات مؤمنة، ورصد وثائق السفر المسروقة وتدريبات ميدانية، بمحاصرة شبكات تهريب البشر التي باتت تتزايد في المنطقة، وتصاعد حملات الهجرة السرية إلى أوروبا.

ووفق جريدة ''المساء''، الصادرة اليوم الخميس، فإن المشروع يهدف إلى بناء القدرة المستدامة على إنفاذ القانون، للتحقيق في حالات الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين ومعالجتها، كما يساعد مشروع ''فلايواي''، حسب ''الأنتربول'' دائما ، البلدان الأعضاء على حماية المجتمعات الضعيفة في شمال إفريقيا، بالمغرب والجزائر وتونس، من خلال بناء القدرات والدعم التشغيلي وتوحيد المنصات العالمية لتقاسم المعلومات.

 

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شوف تيفي المغرب أنتربول الاتجار بالبشر

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