بالصورة..مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء يحولون شقة بالبيضاء لملهى ليلي ﻿

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''شوف تيفي''

تقدم سكان إقامة مبروكة المتواجدة بحي الصخور السوداء بالدار البيضاء، مؤخرا، شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، ضد مالك الإقامة وسكان الشقة رقم 17 المكتراة إلى مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقام سكان الإقامة بالتقدم بهذه الشكاية بعد أن تحولت الشقة رقم 17 إلى ملهى ليلي، يتوافد عليه العشرات من الأفارقة، ما يتسبب في إزعاج راحتهم، نظرا لوقوع فوضى عارمة وأحداث تهدد سلامة الأطفال القاطنين بالإقامة.

وطالب المتضررون السلطات المحلية بالتدخل الفوري لرفع الضرر عنهم وإيجاد حل ينهي معاناتهم مع المهاجرين الأفارقة.