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الخلفي: مشروع قانون التجنيد العسكري لن يدخل حيزالتنفيذ قبل الفصل الأخير لـ 2019

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 18:44 الخلفي: مشروع قانون التجنيد العسكري لن يدخل حيزالتنفيذ قبل الفصل الأخير لـ 2019 | بوليتيك
الخلفي: مشروع قانون التجنيد العسكري لن يدخل حيزالتنفيذ قبل الفصل الأخير لـ 2019
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بأن مشروع قانون التجنيد العسكري الذي تمت المصادقة عليه شهر غشت الماضي، سيخضع لمسطرة عادية كباقي القوانين، التي تعرض على البرلمان

شوف تيفي

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بأن مشروع قانون التجنيد العسكري الذي تمت المصادقة عليه شهر غشت الماضي، سيخضع لمسطرة عادية كباقي القوانين، التي تعرض على البرلمان بغرفتيه.

وأضاف الخلفي، في بلاغ صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد اليوم ، بالرباط، أنه سيتم عرض الآراء المختلفة للفرق البرلمانية، بخصوص القانون المذكور، لتتم مدارستها بعد ذلك، بدءا بالتعديلات، مرورا بالمناقشة، ثم عرضها بالجلسة العامة لمجلس المستشارين، وهذا من شأنه أن يأخذ وقتا كالعادة، يتابع الخلفي، حيث من المتوقع أن يتم البث فيه خلال دورة أكتوبر أو الدورة التالية، ثم بعد المصادقة عليه سيتم اعتماد النصوص التنظيمية المرتبطة به.

ولهذا فمن المتوقع، حسب الخلفي، أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الفصل الأخير من السنة المقبلة 2019، أي بعد استنفاذ كافة تحضيرات المراحل التشريعية، كسائر القوانين التي تعرض وفق المسطرة التشريعية العادية.

 

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