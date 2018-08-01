بفضل الدور الريادي للملك محمد السادس، حقق المغرب إنجازات مهمة مكنته من استقطاب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية ﻿

قال المدير العام للصندوق السيادي ''إثمار كابيتال'' طارق الصنهاجي، اليوم الخميس بمراكش، إنه بفضل الدور الريادي للملك محمد السادس، حقق المغرب إنجازات مهمة في عدة ميادين، مكنت المملكة من استقطاب حجم

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قال المدير العام للصندوق السيادي ''إثمار كابيتال'' طارق الصنهاجي، اليوم الخميس بمراكش، إنه بفضل الدور الريادي للملك محمد السادس، حقق المغرب إنجازات مهمة في عدة ميادين، مكنت المملكة من استقطاب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الصنهاجي، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للصناديق السيادية، (مابين 18 و21 شتنبر الجاري) ، حول موضوع ''الحكامة، الاستثمار والابتكار في عالم متغير''، أن تنظيم المملكة لهذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام لأول مرة بإفريقيا، يندرج في صلب هذه الدينامية ويأتي لتعزيز ثقة المستثمرين في صلابة وقوة استقطاب الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذا الملتقى، الذي يعرف حضور أزيد من 200 مشارك معظمهم رؤساء ومدراء عامون بالمؤسسات المالية الكبرى، بالإضافة إلى ممثلي الصناديق السيادية الأعضاء في هذا المنتدى، شكل فرصة لتسليط الضوء على مؤهلات الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار بالمغرب وإبراز الرؤية الملكية الثاقبة التي مكنت المملكة من التموقع كقطب اقتصادي هام وكبوابة ومركز مالي محوري لإنجاز استثمارات '' رابح- رابح'' بالقارة الإفريقية.

وخلال هذا الملتقى تطرق المشاركون إلى عدة مواضيع، ترتبط أساسا بدور الصناديق السيادية في النمو الاقتصادي، وتحديات العولمة، وعشر سنوات من مبادئ سانتياغو وبناء نظام مالي مستدام.

تجدر الإشارة الى أن المنتدى الدولي للصناديق السيادية، الذي أحدث سنة 2009 ، هو منظمة من الصناديق السيادية العالمية ملتزمة بالعمل على تعزيز المجتمعات من خلال الحوار، والبحث والتطوير الذاتي.

وفي سنة 2008، أحدثت مجموعة من 23 مستثمرا دوليا ينتمون لدول العالم بأسره هيئة رائدة تحمل اسم ''مجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية'' في أعقاب مناقشات مع المؤسسات الدولية، مثل مجموعة ال20 ، وصندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية.