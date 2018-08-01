عــــاجل:إخــلاء سبيل علاء وجمال مبارك ﻿

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة اليوم الخميس إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وخمسة آخرين بعد دفعهم لكفالة في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ''التلاعب بالبورصة”.

شـــوف تيفي:

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة اليوم الخميس إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وخمسة آخرين بعد دفعهم لكفالة في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ''التلاعب بالبورصة”.

وجاء هذا الحكم استجابة من هيئة المحكمة للطلب المقدم من المتهمين الذين طعنوا في قرار متابعتهم في حالة اعتقال، حيث دفعوا كفالة قدرت ب 100 ألف جنيه مصري (حوالي 5600 دولار) .

وكانت محكمة الجنايات قد أمرت باعتقال المتهمين وحبسهم على ذمة قضية ''التلاعب بالبورصة''.

ويواجه جمال وعلاء مبارك والمتهمون الآخرون اتهامات بتربح أموال قدرت بنحو 500 مليون جنيه مصري (25 مليون دولار) بشكل غير شرعي من بيع البنك الوطني. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة باسم ''القصور الرئاسية''، وتم الإفراج عنهم جميعا في يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة.