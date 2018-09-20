 أبوحفص يتوعد بجر من ينشر صوره على مائدة بها كؤوس الخمر إلى القضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كاريكاتير شوف تيفي : لعواشر ما بين الأمس واليوم‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : لعواشر ما بين الأمس واليوم‎

بالصـــور.. الأمير مولاي رشيد يحضر تشييع جثمان الوزير الأول الأسبق كريم العمراني بمقبرة الشهداء بالبيضاء | بوليتيك

بالصـــور.. الأمير مولاي رشيد يحضر تشييع جثمان الوزير الأول الأسبق كريم العمراني بمقبرة الشهداء

عــــاجل:إخــلاء سبيل علاء وجمال مبارك | دولي

عــــاجل:إخــلاء سبيل علاء وجمال مبارك

ســــابقة . المغرب يقرر تنظيم وتطوير مهنة الطب الشرعي..وهـــذه التفاصيل | مجتمع

ســــابقة . المغرب يقرر تنظيم وتطوير مهنة ''الطب الشرعي''..وهـــذه التفاصيل

أبوحفص يتوعد بجر من ينشر صوره على مائدة بها كؤوس الخمر إلى القضاء | مجتمع

أبوحفص يتوعد بجر من ينشر صوره على مائدة بها كؤوس الخمر إلى القضاء

عاجل...سقوط قتلى في إطلاق نار في ولاية أمريكية | دولي

عاجل...سقوط قتلى في إطلاق نار في ولاية أمريكية

وزارة الثقافة والاتصال تنفي أخبارا زائفة حول عملية إنقاذ مغربيين من الموت في عرض مياه المتوسط | بوليتيك

وزارة الثقافة والاتصال تنفي أخبارا زائفة حول عملية إنقاذ مغربيين من الموت في عرض مياه المتوسط

عــاجل:الأمير مولاي رشيد يصل إلى مقبرة الشهداء بالبيضاء لتشييع جثمان الوزير الأول الأسبق كريم العمراني | بوليتيك

عــاجل:الأمير مولاي رشيد يصل إلى مقبرة الشهداء بالبيضاء لتشييع جثمان الوزير الأول الأسبق كريم

غريب...أرواح شريرة لرجال ملتحين تدفع بستيني لرمي نفسه من عمارة سكنية بأكادير | حوادث و حقوق

غريب...أرواح شريرة لرجال ملتحين تدفع بستيني لرمي نفسه من عمارة سكنية بأكادير

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

أبوحفص يتوعد بجر من ينشر صوره على مائدة بها كؤوس الخمر إلى القضاء

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 17:27 أبوحفص يتوعد بجر من ينشر صوره على مائدة بها كؤوس الخمر إلى القضاء | مجتمع
أبوحفص يتوعد بجر من ينشر صوره على مائدة بها كؤوس الخمر إلى القضاء
بعدما انتـشرت عبر مــواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورة يظهر من خلالها الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي أبوحفص رفقة أصدقائه و دخل الشيخ محمد الفيزازي على خط صورة صديقه عبر حائط حسابه الخاص بالفيسبوك

شوف تيفي

بعدما انتـشرت عبر مــواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورة يظهر من خلالها الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي أبوحفص رفقة أصدقائه و دخل الشيخ محمد الفيزازي على خط صورة صديقه عبر حائط حسابه الخاص بالفيسبوك بالقول '' أبو حفص على مائدة خمر ''.

لمّـــح الشيخ أبو حفص عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' إلى مقاضاة كل من ينشر صوره قائلا: ''الفيسبوك أضاف مؤخرا خاصية جميلة وهو أنه تيعلمك بأي شخص استعمل صورتك ولو لم يشر لك ف الصورة...'' مردفا ''الجميل أن هدشي يتزامن مع القانون الجديد الذي يجرم استعمال صور الغير دون إذنهم، ويدين ذلك بالسجن والغرامة..''.

وأضــاف أبوحفص بالقول ''اختلف معايا ف الأفكار حتا تشبع، وانتقد وسب كاع ماشي مشكل، وفرغ المكبوتات والأحقاد ماشي مشكل ايلا كنتي غترتاح، غي هو ايلا استعملتي صورة شخصية ديالي باش تركب على ظهري ولا تبغي تبين راسك حامي حمى الدين، ولا تكسب جيمات على حسابي، ولا تحاول تعاد تبان ف الساحة لي غبرتي منها، ولا تغطي ضعفك المعرفي بالتدخل ف خصوصيات الناس، فعرف أنه قريبا غتجيك واحد الورقة د الاستدعاء للمحاكم والقضاء..... ''

يُـــــشار أن صورة '' أبو حفص'' حركت موجة غضب شديد، على اعتبار مكانته كرجل دين وخطيب وواعظ سابق يعلم علم اليقين حكم '' مجالسة شارب الخمر ''، ولا يسمح له أن يسقط في المحظور.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أبوحفص الشيخ الفيزازي الخمر القضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ســــابقة . المغرب يقرر تنظيم وتطوير مهنة الطب الشرعي..وهـــذه التفاصيل | مجتمع

ســــابقة . المغرب يقرر تنظيم وتطوير مهنة ''الطب الشرعي''..وهـــذه التفاصيل

حملة أمنية بمنطقة الرحمة تطيح بتاجر قرقوبي بالبيضاء | مجتمع

حملة أمنية بمنطقة الرحمة تطيح بتاجر قرقوبي بالبيضاء

عاجل وبالصور..بحضور شخصيات معروفة: شوفو شنو واقع داخل منزل الوزير الأول الأسبق الراحل كريم العمراني | مجتمع

عاجل وبالصور..بحضور شخصيات معروفة: شوفو شنو واقع داخل منزل الوزير الأول الأسبق الراحل كريم العمراني

نـــايضة بين الشيوخ.. الفيـزازي :أبــو حفص على مائدة خمر، وفيسبوكيون وأنت نسيتي حنان زعبول | مجتمع

نـــايضة بين الشيوخ.. الفيـزازي :''أبــو حفص على مائدة خمر''، وفيسبوكيون ''وأنت نسيتي حنان زعبول''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هـــام للمغاربة..ها إيمتا غادي يْـــطـبق قانون التجنيد الإجبــاري | خارج البلاطو
منذ 16 دقيقة

هـــام للمغاربة..ها إيمتا غادي يْـــطـبق قانون التجنيد الإجبــاري

حصــري و بالفيديو..لحظة وصول الأمير مولاي رشيد لتشييع جثمان الوزير الأول الأسبق كريم العمراني بمقبرة الشهداء بالبيضاء | خارج البلاطو

حصــري و بالفيديو..لحظة وصول الأمير مولاي رشيد لتشييع جثمان الوزير الأول الأسبق كريم العمراني بمقبرة الشهداء بالبيضاء

الخلفــي:القانون غادي يطبق مع المتورطين في إحراق العجلات خلال احتفالات عاشوراء | خارج البلاطو

الخلفــي:القانون غادي يطبق مع المتورطين في إحراق العجلات خلال احتفالات عاشوراء

فحي سيدي موسى بسلا..باش يحتافلو بعاشوراء كيقطعو الطريق و يضربو الطوموبيلات | خارج البلاطو

فحي سيدي موسى بسلا..باش يحتافلو بعاشوراء كيقطعو الطريق و يضربو الطوموبيلات

﻿

آخر المستجدات

كاريكاتير شوف تيفي : لعواشر ما بين الأمس واليوم‎ | كاريكاتير شوف تيفي
منذ 1 دقيقة

كاريكاتير شوف تيفي : لعواشر ما بين الأمس واليوم‎

بالصـــور.. الأمير مولاي رشيد يحضر تشييع جثمان الوزير الأول الأسبق كريم العمراني بمقبرة الشهداء بالبيضاء | بوليتيك

بالصـــور.. الأمير مولاي رشيد يحضر تشييع جثمان الوزير الأول الأسبق كريم العمراني بمقبرة الشهداء

عــــاجل:إخــلاء سبيل علاء وجمال مبارك | دولي

عــــاجل:إخــلاء سبيل علاء وجمال مبارك

ســــابقة . المغرب يقرر تنظيم وتطوير مهنة الطب الشرعي..وهـــذه التفاصيل | مجتمع

ســــابقة . المغرب يقرر تنظيم وتطوير مهنة ''الطب الشرعي''..وهـــذه التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.