أبوحفص يتوعد بجر من ينشر صوره على مائدة بها كؤوس الخمر إلى القضاء ﻿

بعدما انتـشرت عبر مــواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورة يظهر من خلالها الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي أبوحفص رفقة أصدقائه و دخل الشيخ محمد الفيزازي على خط صورة صديقه عبر حائط حسابه الخاص بالفيسبوك

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بعدما انتـشرت عبر مــواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورة يظهر من خلالها الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي أبوحفص رفقة أصدقائه و دخل الشيخ محمد الفيزازي على خط صورة صديقه عبر حائط حسابه الخاص بالفيسبوك بالقول '' أبو حفص على مائدة خمر ''.

لمّـــح الشيخ أبو حفص عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' إلى مقاضاة كل من ينشر صوره قائلا: ''الفيسبوك أضاف مؤخرا خاصية جميلة وهو أنه تيعلمك بأي شخص استعمل صورتك ولو لم يشر لك ف الصورة...'' مردفا ''الجميل أن هدشي يتزامن مع القانون الجديد الذي يجرم استعمال صور الغير دون إذنهم، ويدين ذلك بالسجن والغرامة..''.

وأضــاف أبوحفص بالقول ''اختلف معايا ف الأفكار حتا تشبع، وانتقد وسب كاع ماشي مشكل، وفرغ المكبوتات والأحقاد ماشي مشكل ايلا كنتي غترتاح، غي هو ايلا استعملتي صورة شخصية ديالي باش تركب على ظهري ولا تبغي تبين راسك حامي حمى الدين، ولا تكسب جيمات على حسابي، ولا تحاول تعاد تبان ف الساحة لي غبرتي منها، ولا تغطي ضعفك المعرفي بالتدخل ف خصوصيات الناس، فعرف أنه قريبا غتجيك واحد الورقة د الاستدعاء للمحاكم والقضاء..... ''

يُـــــشار أن صورة '' أبو حفص'' حركت موجة غضب شديد، على اعتبار مكانته كرجل دين وخطيب وواعظ سابق يعلم علم اليقين حكم '' مجالسة شارب الخمر ''، ولا يسمح له أن يسقط في المحظور.