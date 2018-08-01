وزارة الثقافة والاتصال تنفي أخبارا زائفة حول عملية إنقاذ مغربيين من الموت في عرض مياه المتوسط ﻿

نفت وزارة الثقافة والاتصال الادعاءات الزائفة بخصوص عملية إنقاذ مغربيين من الموت في عرض مياه المتوسط، وذلك على خلفية نشر أحد المواقع الإلكترونية المغربية لفيديو يزعم أنه يوثق لهذه العملية.

شوف تيفي

نفت وزارة الثقافة والاتصال الادعاءات الزائفة بخصوص عملية إنقاذ مغربيين من الموت في عرض مياه المتوسط، وذلك على خلفية نشر أحد المواقع الإلكترونية المغربية لفيديو يزعم أنه يوثق لهذه العملية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الخميس، أنه و''بعد التحري والتدقيق في مضمون الفيديو المزعوم، تود وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) أن تعلن للرأي العام الوطني، بطلان هذه المزاعم الكاذبة''.

وأشار ذات البلاغ، إلى أن ''الفيديو المنشور يوثق لعملية لا علاقة لها بالمغرب، وتمت في شواطئ أجنبية بعيدة بآلاف الكيلومترات عن التراب الوطني للمملكة ومياهها الإقليمية، مما ينزع كل مصداقية عن هذا النوع من الأخبار الزائفة، والتي لا يكون لها أي سند في الواقع''.

وأكدت الوزارة أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية، مكفولة ومضمونة، وأن القانون يتيح لكل صحافي الحق في الإخبار والتعليق والنشر، مع الالتزام بمبادئ وأخلاقيات المهنة، واحترام حق المواطن في إعلام نزيه وصادق ومسؤول، فإنها ''تلفت مجددا انتباه كل المواقع الإلكترونية، إلى وجوب التقيد بالضوابط القانونية والمبادئ الأخلاقية المؤطرة للممارسة الصحفية، تحت طائلة تحمل المسؤوليات المترتبة، عن نشر أية أخبار ووقائع غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام''.

وخلصت الوزارة إلى أنها ترصد كل الاختلالات المسجلة في هذا الشأن، وستحرص بكل مسؤولية، على تطبيق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.