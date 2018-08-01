غريب...أرواح شريرة لرجال ملتحين تدفع بستيني لرمي نفسه من عمارة سكنية بأكادير ﻿

أقدم شخص ستيني قبل قليل على رمي نفسه من نافدة شقة يقطن بها تتواجد بالطابق الثاني بعمارة سكنية وسط مدينة أكادير.

شوف تيفي:أكادير

أقدم شخص ستيني قبل قليل على رمي نفسه من نافدة شقة يقطن بها تتواجد بالطابق الثاني بعمارة سكنية وسط مدينة أكادير.

ووفق مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالهالك وضع حدا لحياته بعدما كان منذ أيام يصرح بهلوسات تزعم بأن أشخاصا ملتحين يطاردونه ويحاولون وضع حد لحياته.

ورجح ذات المصدر، أن يكون الهالك يعاني من اضطرابات نفسية عجلت بإقدامه على وضع حد لحياته بهذا الشكل المروع، بعدما ظن أن هناك من يلاحقه بالشقة التي يقطن بها، ليحاول الهرب ويسقط من النافذة مفارقا بذلك الحياة.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والشرطة العلمية والتقنية وسيارة نقل الأموات لعين المكان، وتم تطويق مسرح الحادث، وفتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الواقعة، فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.