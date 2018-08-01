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حملة أمنية بمنطقة الرحمة تطيح بتاجر قرقوبي بالبيضاء

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 16:20 حملة أمنية بمنطقة الرحمة تطيح بتاجر قرقوبي بالبيضاء | مجتمع
حملة أمنية بمنطقة الرحمة تطيح بتاجر قرقوبي بالبيضاء
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة، يوم الثلاثاء 18 شتنبر 2018، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، يشتبه في تورطه في قضية يتعلق موضوعها بترويج أقراص الهلوسة.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة، يوم الثلاثاء 18 شتنبر 2018، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، يشتبه في تورطه في قضية يتعلق موضوعها بترويج أقراص الهلوسة.

وحسب مصدر أمني فقد باشرت عناصر الفرقة المذكورة عملية أمنية محكمة بناء على مجموعة من المعطيات الجنائية المتوفرة لدى ولاية هذا الأمن، كما تمت الاستعانة بخبرات علمية وتقنية مكنت من تحديد المكان المحدد الذي يتواجد به المشتبه به و بالتالي تم إيقافه و ضبطت بحوزته كمية مهمة من أقراص الإكستازي 2000 وحدة و هاتف نقال كان يستعمله في التواصل مع زبنائه المفترضين، حيث تم حجزهما لفائدة البحث.

وأكد المصدر ذاته الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، وسيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة بمجرد الانتهاء من البحث الذي تشرف عليه هذه الأخيرة منذ بدايته.

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