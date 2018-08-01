العثماني: السنة الحالية سنة اجتماعية بامتياز ﻿

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حرص الحكومة على أن تصل ثمار الجهود الاجتماعية إلى المواطنات والمواطنين، خصوصا من الطبقات الفقيرة الهشة ومن الطبقة المتوسطة.

شوف تيفي

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حرص الحكومة على أن تصل ثمار الجهود الاجتماعية إلى المواطنات والمواطنين، خصوصا من الطبقات الفقيرة الهشة ومن الطبقة المتوسطة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية أثناء انعقاد الاجتماع الأسبوعي، للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، برئاسة العثماني، حيث شدد على أن "السنة الحالية تعتبر سنة اجتماعية بامتياز وسنسهر على أن تصل آثار الجهود الاجتماعية إلى المواطنات والمواطنين خصوصا الفئات الهشة والفقيرة، دون إغفال الطبقة المتوسطة"، مشيرا إلى أن "ملامح التوجه الاجتماعي للملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير".

ودعا العثماني خلال المجلس الحكومي، كافة أعضاء الحكومة إلى التعبئة الميدانية لإنجاح الأوراش الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالتربية والتكوين، أو بالتنمية البشرية مبرزا الاهتمام الملكي بهذين المجالين، وهو ما تجسد بإطلاقه أول أمس الثلاثاء، للورش المرتبط بالتربية والتكوين، لأنه، يوضح العثماني: " برنامج ذو طابع اجتماعي يهدف بالأساس إلى تعميم التمدرس، وتقليص الهدر المدرسي، والرفع من جودة التكوين، والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة، من خلال عدد من البرامج التي تبين جهد الدولة الكبير لدعمها، لأنها سترفع من مستوى التعليم في بلادنا".

كم أشاد العثماني، بإشراف الملك على إطلاق البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمس الأربعاء، والذي يهدف إلى معالجة الخصاص الاجتماعي في المناطق القروية وشبه الحضرية الهشة، علما أن جزءا من هذه البرامج، يضيف رئيس الحكومة: "ركز على التمدرس وتعميمه، وعلى جودة التعليم من خلال البعد الاجتماعي، باعتبارها أولوية نسهر على التنفيذ الدقيق لبرامجها ومتابعتها".

وفي سياق متصل أبرز رئيس الحكومة أن هناك عددا من البرامج الأخرى، ترتبط بالسكن وبالحماية الاجتماعية، تناقشها حاليا الحكومة وتسعى إلى التنسيق بينها ضمانا لنجاعتها، ولتحقيق أثرها الإيجابي على المواطن في حياته اليومية.