عاجل..حسني بن سليمان والمريني ونبيل بنعبد الله يقدمون التعازي لأسرة العمراني ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الجنرال السابق حسني بنسليمان، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، يتواجدون

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الجنرال السابق حسني بنسليمان، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، يتواجدون في هذه اللحظات من يومه الخميس، بـ "فيلا" الوزير الأول المغربي الأسبق، محمد كريم العمراني، والذي وافته المنية، ليلة الأربعاء صبيحة الخميس، عن سن يناهز 99 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وأوضح المصدر ذاته أن حسني بنسليمان ونبيل بنعبد الله وعبد الحق المريني، بالإضافة إلى الاستقلالية ياسمينة بادو، قدموا التعازي لأبناء الراحل ولباقي أفراد أسرته، مشيرا إلى أن شخصيات أخرى، تقدمت هي الأخرى بالتعازي قبل أن تغادر المكان ومن بينها مريم بنصالح.

تجدر الإشارة إلى أن جثمان الراحل، سيوارى الترى بعد صلاة العصر، بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء.