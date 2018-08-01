 عاجل..حسني بن سليمان والمريني ونبيل بنعبد الله يقدمون التعازي لأسرة العمراني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غريب...أرواح شريرة لرجال ملتحين تدفع بستيني لرمي نفسه من عمارة سكنية بأكادير | حوادث و حقوق

غريب...أرواح شريرة لرجال ملتحين تدفع بستيني لرمي نفسه من عمارة سكنية بأكادير

حملة أمنية بمنطقة الرحمة تطيح بتاجر قرقوبي بالبيضاء | مجتمع

حملة أمنية بمنطقة الرحمة تطيح بتاجر قرقوبي بالبيضاء

العثماني: السنة الحالية سنة اجتماعية بامتياز | بوليتيك

العثماني: السنة الحالية سنة اجتماعية بامتياز

عاجل..حسني بن سليمان والمريني ونبيل بنعبد الله يقدمون التعازي لأسرة العمراني | بوليتيك

عاجل..حسني بن سليمان والمريني ونبيل بنعبد الله يقدمون التعازي لأسرة العمراني

عاجل وبالصور..بحضور شخصيات معروفة: شوفو شنو واقع داخل منزل الوزير الأول الأسبق الراحل كريم العمراني | مجتمع

عاجل وبالصور..بحضور شخصيات معروفة: شوفو شنو واقع داخل منزل الوزير الأول الأسبق الراحل كريم

عاجل...بعد الحكم الابتدائي: هذا ما تقرر في ملف ولد الفشوش اللي قتل أرملة الراحل مجيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل...بعد الحكم الابتدائي: هذا ما تقرر في ملف ولد الفشوش اللي قتل أرملة الراحل ''مجيد'' بالبيضاء

خط التبليغ المباشر للنيابة العامة يطيح بدركيين ومقدم وشيخ | حوادث و حقوق

خط التبليغ المباشر للنيابة العامة يطيح بدركيين ومقدم وشيخ

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل الإطاحة بقاتلي شاب بطريقة بشعة بسلا والقضية فيها اعتقالات أخرى | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل الإطاحة بقاتلي شاب بطريقة بشعة بسلا والقضية فيها اعتقالات أخرى

سهرة ماجنة لشبان بملهى ليلي بأكادير تنتهي بجريمة قتل | حوادث و حقوق

سهرة ماجنة لشبان بملهى ليلي بأكادير تنتهي بجريمة قتل

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

عاجل..حسني بن سليمان والمريني ونبيل بنعبد الله يقدمون التعازي لأسرة العمراني

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 14:55 عاجل..حسني بن سليمان والمريني ونبيل بنعبد الله يقدمون التعازي لأسرة العمراني | بوليتيك
عاجل..حسني بن سليمان والمريني ونبيل بنعبد الله يقدمون التعازي لأسرة العمراني
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الجنرال السابق حسني بنسليمان، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، يتواجدون

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الجنرال السابق حسني بنسليمان، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، يتواجدون في هذه اللحظات من يومه الخميس، بـ "فيلا" الوزير الأول المغربي الأسبق، محمد كريم العمراني، والذي وافته المنية، ليلة الأربعاء صبيحة الخميس، عن سن يناهز 99 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وأوضح المصدر ذاته أن حسني بنسليمان ونبيل بنعبد الله وعبد الحق المريني، بالإضافة إلى الاستقلالية ياسمينة بادو، قدموا التعازي لأبناء الراحل ولباقي أفراد أسرته، مشيرا إلى أن شخصيات أخرى، تقدمت هي الأخرى بالتعازي قبل أن تغادر المكان ومن بينها مريم بنصالح.

تجدر الإشارة إلى أن جثمان الراحل، سيوارى الترى بعد صلاة العصر، بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التعازي مقبرة الشهداء التعازي صلاة العصر حزب الحركة الشعبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العثماني: السنة الحالية سنة اجتماعية بامتياز | بوليتيك

العثماني: السنة الحالية سنة اجتماعية بامتياز

الوزير الأول المغربي السابق محمد كريم العمراني في ذمــة الله | بوليتيك

الوزير الأول المغربي السابق ''محمد كريم العمراني'' في ذمــة الله

الخارجية الأمريكية:المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء | بوليتيك

الخارجية الأمريكية:''المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء''

وزير الشؤون الخارجية السيراليوني يشيد بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي | بوليتيك

وزير الشؤون الخارجية السيراليوني يشيد ''بجدية ومصداقية'' المبادرة المغربية للحكم الذاتي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

احتفالات هيستيرية بليلة عاشوراء في أحياء الدارالبيضاء/ شعالة/قنبول/شطيح وموسيقى شعبية | خارج البلاطو
منذ 22 دقيقة

احتفالات هيستيرية بليلة عاشوراء في أحياء الدارالبيضاء/ شعالة/قنبول/شطيح وموسيقى شعبية

حصــــري..لحظة وصول أحمد عصمان إلى منزل الوزير الأول الأسبق كريم العمراني الذي رحل إل دارالبقاء | بــووز

حصــــري..لحظة وصول أحمد عصمان إلى منزل الوزير الأول الأسبق كريم العمراني الذي رحل إل دارالبقاء

طــريف و بالفيديو..لقطة اليوم من زمزم..تمزيمة بالبيض على المباشر فكــازا | بــووز

طــريف و بالفيديو..لقطة اليوم من زمزم..تمزيمة بالبيض على المباشر فكــازا

بمناسبة عاشوراء إقبال كبير على الفواكه الجافة مع ارتفاع نسبي للأثمنة | بــووز

بمناسبة عاشوراء إقبال كبير على الفواكه الجافة مع ارتفاع نسبي للأثمنة

﻿

آخر المستجدات

غريب...أرواح شريرة لرجال ملتحين تدفع بستيني لرمي نفسه من عمارة سكنية بأكادير | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

غريب...أرواح شريرة لرجال ملتحين تدفع بستيني لرمي نفسه من عمارة سكنية بأكادير

حملة أمنية بمنطقة الرحمة تطيح بتاجر قرقوبي بالبيضاء | مجتمع

حملة أمنية بمنطقة الرحمة تطيح بتاجر قرقوبي بالبيضاء

العثماني: السنة الحالية سنة اجتماعية بامتياز | بوليتيك

العثماني: السنة الحالية سنة اجتماعية بامتياز

عاجل..حسني بن سليمان والمريني ونبيل بنعبد الله يقدمون التعازي لأسرة العمراني | بوليتيك

عاجل..حسني بن سليمان والمريني ونبيل بنعبد الله يقدمون التعازي لأسرة العمراني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.