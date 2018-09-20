 عاجل وبالصور..بحضور شخصيات معروفة: شوفو شنو واقع داخل منزل الوزير الأول الأسبق الراحل كريم العمراني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..حسني بن سليمان والمريني ونبيل بنعبد الله يقدمون التعازي لأسرة العمراني | بوليتيك

عاجل..حسني بن سليمان والمريني ونبيل بنعبد الله يقدمون التعازي لأسرة العمراني

عاجل وبالصور..بحضور شخصيات معروفة: شوفو شنو واقع داخل منزل الوزير الأول الأسبق الراحل كريم العمراني | مجتمع

عاجل وبالصور..بحضور شخصيات معروفة: شوفو شنو واقع داخل منزل الوزير الأول الأسبق الراحل كريم

عاجل...بعد الحكم الابتدائي: هذا ما تقرر في ملف ولد الفشوش اللي قتل أرملة الراحل مجيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل...بعد الحكم الابتدائي: هذا ما تقرر في ملف ولد الفشوش اللي قتل أرملة الراحل ''مجيد'' بالبيضاء

خط التبليغ المباشر للنيابة العامة يطيح بدركيين ومقدم وشيخ | حوادث و حقوق

خط التبليغ المباشر للنيابة العامة يطيح بدركيين ومقدم وشيخ

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل الإطاحة بقاتلي شاب بطريقة بشعة بسلا والقضية فيها اعتقالات أخرى | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل الإطاحة بقاتلي شاب بطريقة بشعة بسلا والقضية فيها اعتقالات أخرى

سهرة ماجنة لشبان بملهى ليلي بأكادير تنتهي بجريمة قتل | حوادث و حقوق

سهرة ماجنة لشبان بملهى ليلي بأكادير تنتهي بجريمة قتل

جريمة قتل بشعة تهز تطوان ليلة عاشوراء | حوادث و حقوق

جريمة قتل بشعة تهز تطوان ليلة عاشوراء

هاذ شي خطير..تخريب 24 سيارة وسط المعاريف فكازا ليلة عاشوراء | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير..تخريب 24 سيارة وسط المعاريف فكازا ليلة عاشوراء

تفجير بوطا صغيرة احتفالا بعاشوراء بالبيضاء | كاريكاتير شوف تيفي

تفجير بوطا صغيرة احتفالا بعاشوراء بالبيضاء

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

عاجل وبالصور..بحضور شخصيات معروفة: شوفو شنو واقع داخل منزل الوزير الأول الأسبق الراحل كريم العمراني

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 14:26 عاجل وبالصور..بحضور شخصيات معروفة: شوفو شنو واقع داخل منزل الوزير الأول الأسبق الراحل كريم العمراني | مجتمع
عاجل وبالصور..بحضور شخصيات معروفة: شوفو شنو واقع داخل منزل الوزير الأول الأسبق الراحل كريم العمراني
التقطت كاميرا قناة ''شوف تيفي''، قبل قليل من يومه الأربعاء، مجموعة من الصور، من داخل ''فيلا'' الوزير الأول المغربي الأسبق، محمد كريم العمراني، والذي وافته المنية، ليلة الأربعاء صبيحة الخميس، عن سن

"شوف تيفي"

التقطت كاميرا قناة "شوف تيفي"، قبل قليل من يومه الأربعاء، مجموعة من الصور، من داخل "فيلا" الوزير الأول المغربي الأسبق، محمد كريم العمراني، والذي وافته المنية، ليلة الأربعاء صبيحة الخميس، عن سن يناهز 99 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى منزل الراحل، أن أجواء من الحزن تخيم على المكان، حيث حلت شخصيات معروفة لتقديم التعازي لأسرته، ومن بينهم مريم بنصالح الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإدريس بنهيمة، بالإضافة إلى عامل عمالة أنفا.

تجدر الإشارة إلى أن جثمان الراحل، سيوارى الترى بعد صلاة العصر، بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التعازي مقبرة الشهداء التعازي صلاة العصر حزب الحركة الشعبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نـــايضة بين الشيوخ.. الفيـزازي :أبــو حفص على مائدة خمر، وفيسبوكيون وأنت نسيتي حنان زعبول | مجتمع

نـــايضة بين الشيوخ.. الفيـزازي :''أبــو حفص على مائدة خمر''، وفيسبوكيون ''وأنت نسيتي حنان زعبول''

أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الخميس | مجتمع

أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الخميس

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء | مجتمع

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء | مجتمع

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صـــادم و بالفيديو..ولد لفشوش اللي قتل أرمــلة مجيد في حادثة سير كان غادي ينتاحــر فإصلاحية عكاشة | بــووز
منذ 33 دقيقة

صـــادم و بالفيديو..ولد لفشوش اللي قتل أرمــلة مجيد في حادثة سير كان غادي ينتاحــر فإصلاحية عكاشة

بالفيديو: العثــور على حقيبة في يوم عــاشوراء وهاشنو لقاو فيها البوليس فكازا | بــووز

بالفيديو: العثــور على حقيبة في يوم عــاشوراء وهاشنو لقاو فيها البوليس فكازا

حصــري و بالفيديو..لحظة اعتقال العنصر الـ14 ضمن الخلية الإرهابية المفككة بطنجة..شوفو كيفاش خرجوه البسيج بالشورط | بــووز

حصــري و بالفيديو..لحظة اعتقال العنصر الـ14 ضمن الخلية الإرهابية المفككة بطنجة..شوفو كيفاش خرجوه البسيج بالشورط

مع أو ضد منع أغاني المجرد من الإذاعات بعد حبسه بتهمة الإغتصاب؟؟شــوفو أجوبة المغاربة المُثــيرة | نسولو الناس

مع أو ضد منع أغاني المجرد من الإذاعات بعد حبسه بتهمة الإغتصاب؟؟شــوفو أجوبة المغاربة المُثــيرة

﻿

آخر المستجدات

عاجل..حسني بن سليمان والمريني ونبيل بنعبد الله يقدمون التعازي لأسرة العمراني | بوليتيك
منذ 4 دقائق

عاجل..حسني بن سليمان والمريني ونبيل بنعبد الله يقدمون التعازي لأسرة العمراني

عاجل وبالصور..بحضور شخصيات معروفة: شوفو شنو واقع داخل منزل الوزير الأول الأسبق الراحل كريم العمراني | مجتمع

عاجل وبالصور..بحضور شخصيات معروفة: شوفو شنو واقع داخل منزل الوزير الأول الأسبق الراحل كريم

عاجل...بعد الحكم الابتدائي: هذا ما تقرر في ملف ولد الفشوش اللي قتل أرملة الراحل مجيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل...بعد الحكم الابتدائي: هذا ما تقرر في ملف ولد الفشوش اللي قتل أرملة الراحل ''مجيد'' بالبيضاء

خط التبليغ المباشر للنيابة العامة يطيح بدركيين ومقدم وشيخ | حوادث و حقوق

خط التبليغ المباشر للنيابة العامة يطيح بدركيين ومقدم وشيخ

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.