عاجل وبالصور..بحضور شخصيات معروفة: شوفو شنو واقع داخل منزل الوزير الأول الأسبق الراحل كريم العمراني ﻿

التقطت كاميرا قناة ''شوف تيفي''، قبل قليل من يومه الأربعاء، مجموعة من الصور، من داخل ''فيلا'' الوزير الأول المغربي الأسبق، محمد كريم العمراني، والذي وافته المنية، ليلة الأربعاء صبيحة الخميس، عن سن

"شوف تيفي"

التقطت كاميرا قناة "شوف تيفي"، قبل قليل من يومه الأربعاء، مجموعة من الصور، من داخل "فيلا" الوزير الأول المغربي الأسبق، محمد كريم العمراني، والذي وافته المنية، ليلة الأربعاء صبيحة الخميس، عن سن يناهز 99 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى منزل الراحل، أن أجواء من الحزن تخيم على المكان، حيث حلت شخصيات معروفة لتقديم التعازي لأسرته، ومن بينهم مريم بنصالح الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإدريس بنهيمة، بالإضافة إلى عامل عمالة أنفا.

تجدر الإشارة إلى أن جثمان الراحل، سيوارى الترى بعد صلاة العصر، بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء.