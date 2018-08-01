خط التبليغ المباشر للنيابة العامة يطيح بدركيين ومقدم وشيخ ﻿

مرة أخرى، ساهم الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء في الإطاحة بدركيين ببنجرير، وعوني سلطة ''مقدم وشيخ'' بمراكش، تم ضبطهم متلبسين بالرشوة.

"شوف تيفي"

مرة أخرى، ساهم الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء في الإطاحة بدركيين ببنجرير، وعوني سلطة "مقدم وشيخ" بمراكش، تم ضبطهم متلبسين بالرشوة.

وحسب مصدر مطلع فإن الدركيين تم إيقافهما متلبسين، بتلقي رشوة تصل قيمتها لـ 500 درهم من صاحب دراجة نارية ثلاثية العجلات "تريبورتور" حتى يمنحاه وثائق الدراجة، ليتقرر وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمهما يوم غد الجمعة، أمام الوكيل العام باستئنافية مراكش.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الأمن بمدينة مراكش وفي نفس اليوم، تمكنت من إيقاف عوني سلطة "مقدم وشيخ"، تم ضبطهما متلبسين بتلقي رشوة تصل قيمتها لحوالي 400 درهم.