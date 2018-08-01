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مديرية الحموشي تكشف تفاصيل الإطاحة بقاتلي شاب بطريقة بشعة بسلا والقضية فيها اعتقالات أخرى

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 13:11 مديرية الحموشي تكشف تفاصيل الإطاحة بقاتلي شاب بطريقة بشعة بسلا والقضية فيها اعتقالات أخرى | حوادث و حقوق
مديرية الحموشي تكشف تفاصيل الإطاحة بقاتلي شاب بطريقة بشعة بسلا والقضية فيها اعتقالات أخرى
كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سلا، وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،

"شوف تيفي"

كما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي"، فقد تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سلا، وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة أمس الأربعاء 19 شتنبر الجاري، من توقيف شقيقين من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطهما في جريمة ضرب وجرح بالسلاح الأبيض مفضي إلى الموت جرت بمنطقة القرية بمدينة سلا بتاريخ 15 شتنبر الجاري.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإن المعطيات الأولية للبحث، تشير إلى قيام المشتبه بهما بتعريض الضحية البالغ من العمر 28 سنة لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، وذلك بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، قبل أن تقود التحريات والأبحاث الميدانية المكثفة إلى توقيف المشتبه بهما بمنازل تعود لأقربائهم بكل من منطقتي سيدي معروف وبوسكورة بالدار البيضاء، كما تم أيضا توقيف اثنين من أقربائهم يشتبه في تورطهم في إخفاء المشتبه بهما، فضلا عن توقيف زوجة أحدهم.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه بهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الفعل الإجرامي.

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