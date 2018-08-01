سهرة ماجنة لشبان بملهى ليلي بأكادير تنتهي بجريمة قتل ﻿

اهتزت المنطقة السياحية بمدينة أكادير ليلة أمس صبيحة اليوم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، وذلك بعد شجار بينه وبين خمسة شبان بينهم فتاة أمام أحد الملاهي الليلية.

شوف تيفي:أكادير

اهتزت المنطقة السياحية بمدينة أكادير ليلة أمس صبيحة اليوم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، وذلك بعد شجار بينه وبين خمسة شبان بينهم فتاة أمام أحد الملاهي الليلية.

وحسب مصادر خاصة، فالضحية كان في سمر ليلي مع خمسة شبان آخرين بينهم فتاة داخل ملهى ليلي تناولوا معها كمية هائلة من الخمر، وبعد خروجهم حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا من الملهى دخلوا في شجار عنيف بشارع 20 غشت بالقرب من ساحة بيغوان تجهل أسبابه لحدود اللحظة، ليوجه أحدهم للضحية لكمة قوية على مستوى الوجه أسقطته مباشرة على الأرض في حالة حرجة جدا.

وأضافت ذات المصادر، أنه فور وقوع الحادث هرعت عناصر الوقاية المدنية لعين المكان وتم نقل الضحية على وجه السرعة لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لإسعافه، غير أن قوة اللكمة التي تلقاها عجلت بوفاته، ليتم وضعه بمستودع الأموات في انتظار تشريح جثته لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.

هذا، وبعد تأكد الشبان الخمس من وفاة زميلهم فروا نحو وجهة مجهولة، في الوقت الذي دخلت فيه المصالح الأمنية بمختلف أجهزتها على خط هذا الحادث، حيث جرى فتح تحقيق دقيق حول ملابسات وحيثيات النازلة، فيما تمت الاستعانة ببعض كاميرات المراقبة التابعة لأحد الملاهي الليلية بغية الاهتداء لهوية الجناة من أجل توقيفهم وتقديمهم للعدالة.