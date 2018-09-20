هاذ شي خطير..تخريب 24 سيارة وسط المعاريف فكازا ليلة عاشوراء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بالعديد من الصور التي توثق للأمور الخطيرة التي عرفها حي المعاريف بالبيضاء، حيث أقدم مجهولون بطريقة ''مافيوزية'' على تخريب العديد من السيارات المركونة على مستوى شارع أحمد المجاطي.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بالعديد من الصور التي توثق للأمور الخطيرة التي عرفها حي المعاريف بالبيضاء، حيث أقدم مجهولون بطريقة "مافيوزية" على تخريب العديد من السيارات المركونة على مستوى شارع أحمد المجاطي.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" فإن مجهولين، استغلوا احتفالات عاشوراء للقيام بأعمال تخريبية، خلفت خسائر مادية في أكثر من 24 سيارة، تم تكسير نوافذها وتخريبها بطريقة انتقامية، تؤكد الحالة التي كان عليها المتورطون في هذا العمل الإجرامي.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الدار البيضاء، عرفت ليلة الأربعاء الخميس، انتشارا أمنيا، خاصة بالأحياء الشعبية، ما مكن من الإطاحة بالعديد من الخارجين عن القانون .