 نـــايضة بين الشيوخ.. الفيـزازي :''أبــو حفص على مائدة خمر''، وفيسبوكيون ''وأنت نسيتي حنان زعبول'' ﻿
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نـــايضة بين الشيوخ.. الفيـزازي :أبــو حفص على مائدة خمر، وفيسبوكيون وأنت نسيتي حنان زعبول | مجتمع

نـــايضة بين الشيوخ.. الفيـزازي :''أبــو حفص على مائدة خمر''، وفيسبوكيون ''وأنت نسيتي حنان زعبول''

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نـــايضة بين الشيوخ.. الفيـزازي :''أبــو حفص على مائدة خمر''، وفيسبوكيون ''وأنت نسيتي حنان زعبول''

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 12:14 نـــايضة بين الشيوخ.. الفيـزازي :أبــو حفص على مائدة خمر، وفيسبوكيون وأنت نسيتي حنان زعبول | مجتمع
نـــايضة بين الشيوخ.. الفيـزازي :''أبــو حفص على مائدة خمر''، وفيسبوكيون ''وأنت نسيتي حنان زعبول''
انتـشرت عبر مــواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورة يظهر من خلالها الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي أبوحفص رفقة أصدقائه و دخل الشيخ محمد الفيزازي على الخط صورة صديقه أيــام السلفية والسجن عبر حائط

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 انتـشرت عبر مــواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورة يظهر من خلالها الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي أبوحفص رفقة أصدقائه و دخل الشيخ محمد الفيزازي على الخط صورة صديقه أيــام السلفية والسجن عبر حائط حسابه الخاص بالفيسبوك بالقول '' أبو حفص على مائدة خمر ''.

 وتفاعل العديد من المعلقين متهمين أبوحفص بــأوصاف قاسية ومسيئة، كما اعتبر العديد أن الرجل قام بمراجعات فكرية ومن حقه أن يفعل ما يشاء ، فيما اعتبر البعض الآخر أن الأمر هين مقارنة بالعلاقة ''غير الشرعية'' التي تفجرت قبل شهور بين ''الفيزازي'' و ''حنان زعبول'' بالقول ''وفين نسيتي أنت حنان زعبول'' .

 وحركت صورة '' أبو حفص '' موجة غضب شديدة، على اعتبار مكانته كرجل دين وخطيب وواعظ سابق يعلم علم اليقين حكم '' مجالسة شارب الخمر ''، و يسمح له أن يسقط في المحظور.

 

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شوف تيفي المغرب أبوحفص الفيزازي الشيخ الخمر

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