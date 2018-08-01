عاجل..اعتقال شخص متورط في جريمة قتل الشاب اللي مات بسبب ''المفرقعات'' بحي درب غلف فكازا ﻿

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 20 شتنبر الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تعرض شاب

''شوف تيفي''

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 20 شتنبر الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تعرض شاب يبلغ من العمر 19 سنة لإصابة قاتلة نتيجة انفجار مفرقعة بدرب غلف بنفس المدينة.

وحسب مصدر مطلع فإن المعطيات الأولية للبحث، تشير إلى تعرض الضحية البالغ من العمر 19 سنة لإصابة بالغة على مستوى العنق، تسببت في وفاته بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاج، في وقت تمكنت مصالح الأمن من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في استعمال المفرقعة التي تسببت في هذه الواقعة.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي.