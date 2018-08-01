 الوزير الأول المغربي السابق ''محمد كريم العمراني'' في ذمــة الله ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..اعتقال شخص متورط في جريمة قتل الشاب اللي مات بسبب المفرقعات بحي درب غلف فكازا | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال شخص متورط في جريمة قتل الشاب اللي مات بسبب ''المفرقعات'' بحي درب غلف فكازا

الوزير الأول المغربي السابق محمد كريم العمراني في ذمــة الله | بوليتيك

الوزير الأول المغربي السابق ''محمد كريم العمراني'' في ذمــة الله

هذا جديد ملف اغتصاب طفل أمام أنظار والدته بالعرائش على يد عشيقها | حوادث و حقوق

هذا جديد ملف اغتصاب طفل أمام أنظار والدته بالعرائش على يد عشيقها

رسميا..بعد اعتقاله: إدارة أعمال سعد لمجرد تخرج عن صمتها وتكشف هذه الحقائق | ثقافة و فنون

رسميا..بعد اعتقاله: إدارة أعمال سعد لمجرد تخرج عن صمتها وتكشف هذه الحقائق

الخارجية الأمريكية:المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء | بوليتيك

الخارجية الأمريكية:''المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء''

رغم اعتقاله ومشاكله بسبب الاغتصاب..لمجرد يحقق رقما قياسيا ويتفوق على الجميع | ثقافة و فنون

رغم اعتقاله ومشاكله بسبب الاغتصاب..لمجرد يحقق رقما قياسيا ويتفوق على الجميع

بالفيديو..تطورات جديدة..سعد لمجرد غاديبقى عام فالسجن الاحتياطي وها علاش‎ | بووز

بالفيديو..تطورات جديدة..سعد لمجرد غاديبقى عام فالسجن الاحتياطي وها علاش‎

أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الخميس | مجتمع

أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الخميس

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء | مجتمع

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

الوزير الأول المغربي السابق ''محمد كريم العمراني'' في ذمــة الله

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 11:13 الوزير الأول المغربي السابق محمد كريم العمراني في ذمــة الله | بوليتيك
الوزير الأول المغربي السابق ''محمد كريم العمراني'' في ذمــة الله
توفي صباح اليوم الوزير الأول المغربي السابق، محمد كريم العمراني، عن سن يناهز 99 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

 شوف تيفي

 توفي صباح اليوم الوزير الأول المغربي السابق، محمد كريم العمراني، عن سن يناهز 99 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

 وبدأت الحياة السياسية للعمراني مباشرة بعد الاستقلال، حيث تسلم منصب مدير ديوان عبد الرحيم بوعبيد، في وزارة المالية والاقتصاد ضمن الحكومة التي شكلها محمد الخامس، لتبدأ بعد ذلك قصته مع المناصب الحكومية العديدة، عبر الحكومات المتتالية.

 وفي السادس من شهر غشت من سنة 1971 تولى العمراني الذي كان يلقب بجوكر الحسن الثاني، منصب الوزير الأول، إلى حدود 2 نونبر من سنة 1972، ثم عاد ليشغل نفس المنصب من 30 نونبر من سنة 1983 إلى 30 شتنبر من سنة 1986، وأسند له المنصب مرة ثالثة من 11 غشت من سنة 1992 إلى 25 ماي من سنة 1995.

كما سبق للراحل أن عمل مديرا عاما للمكتب الشريف للفوسفاط، إضافة إلى أنه أسس مجموعة سفاري التي تعد من أكبر الشركات المغربية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الوزير الأول محمد كريم العمراني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الخارجية الأمريكية:المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء | بوليتيك

الخارجية الأمريكية:''المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء''

وزير الشؤون الخارجية السيراليوني يشيد بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي | بوليتيك

وزير الشؤون الخارجية السيراليوني يشيد ''بجدية ومصداقية'' المبادرة المغربية للحكم الذاتي

ارقية الدرهم تستقبل وفدا من البرلمان البريطاني | بوليتيك

ارقية الدرهم تستقبل وفدا من البرلمان البريطاني

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية على إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية على إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شراكة جديدة بين الوداد و شركة هيونداي لمدة 3 سنــوات | مال و أعمال
منذ 40 دقيقة

شراكة جديدة بين الوداد و شركة هيونداي لمدة 3 سنــوات

تماس كهربائي شعل العافية فمحل تجاري فكــازا بالليل | بــووز

تماس كهربائي شعل العافية فمحل تجاري فكــازا بالليل

بين تافراوت او تيزنيت مشهد مرعب لفيضان هائج | قنوات أخرى

بين تافراوت او تيزنيت مشهد مرعب لفيضان هائج

شاهد: جاستن بيبر يتقمص دور مغني الشارع أمام قصر باكنغهام | قنوات أخرى

شاهد: جاستن بيبر يتقمص دور ''مغني الشارع'' أمام قصر باكنغهام

﻿

آخر المستجدات

عاجل..اعتقال شخص متورط في جريمة قتل الشاب اللي مات بسبب المفرقعات بحي درب غلف فكازا | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

عاجل..اعتقال شخص متورط في جريمة قتل الشاب اللي مات بسبب ''المفرقعات'' بحي درب غلف فكازا

الوزير الأول المغربي السابق محمد كريم العمراني في ذمــة الله | بوليتيك

الوزير الأول المغربي السابق ''محمد كريم العمراني'' في ذمــة الله

هذا جديد ملف اغتصاب طفل أمام أنظار والدته بالعرائش على يد عشيقها | حوادث و حقوق

هذا جديد ملف اغتصاب طفل أمام أنظار والدته بالعرائش على يد عشيقها

رسميا..بعد اعتقاله: إدارة أعمال سعد لمجرد تخرج عن صمتها وتكشف هذه الحقائق | ثقافة و فنون

رسميا..بعد اعتقاله: إدارة أعمال سعد لمجرد تخرج عن صمتها وتكشف هذه الحقائق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.