الوزير الأول المغربي السابق ''محمد كريم العمراني'' في ذمــة الله ﻿

توفي صباح اليوم الوزير الأول المغربي السابق، محمد كريم العمراني، عن سن يناهز 99 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

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توفي صباح اليوم الوزير الأول المغربي السابق، محمد كريم العمراني، عن سن يناهز 99 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وبدأت الحياة السياسية للعمراني مباشرة بعد الاستقلال، حيث تسلم منصب مدير ديوان عبد الرحيم بوعبيد، في وزارة المالية والاقتصاد ضمن الحكومة التي شكلها محمد الخامس، لتبدأ بعد ذلك قصته مع المناصب الحكومية العديدة، عبر الحكومات المتتالية.

وفي السادس من شهر غشت من سنة 1971 تولى العمراني الذي كان يلقب بجوكر الحسن الثاني، منصب الوزير الأول، إلى حدود 2 نونبر من سنة 1972، ثم عاد ليشغل نفس المنصب من 30 نونبر من سنة 1983 إلى 30 شتنبر من سنة 1986، وأسند له المنصب مرة ثالثة من 11 غشت من سنة 1992 إلى 25 ماي من سنة 1995.

كما سبق للراحل أن عمل مديرا عاما للمكتب الشريف للفوسفاط، إضافة إلى أنه أسس مجموعة سفاري التي تعد من أكبر الشركات المغربية.