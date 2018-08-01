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هذا جديد ملف اغتصاب طفل أمام أنظار والدته بالعرائش على يد عشيقها

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 10:19 هذا جديد ملف اغتصاب طفل أمام أنظار والدته بالعرائش على يد عشيقها | حوادث و حقوق
هذا جديد ملف اغتصاب طفل أمام أنظار والدته بالعرائش على يد عشيقها
أكد مصدر حقوقي ل ''شوف تيفي'' يومه الخميس، أن الوكيل العام باستئنافية مدينة طنجة، قرر وضع الطفل عمر الذي تعرض للاغتصاب أمام أنظار والدته على يد عشيقها، بدار لرعاية الأطفال توجد بمدينة العرائش.

"شوف تيفي"

أكد مصدر حقوقي ل "شوف تيفي" يومه الخميس، أن الوكيل العام باستئنافية مدينة طنجة، قرر وضع الطفل عمر الذي تعرض للاغتصاب أمام أنظار والدته على يد عشيقها، بدار لرعاية الأطفال توجد بمدينة العرائش.

وأوضح المصدر ذاته أن قاضي التحقيق باستئنافية طنجة، سيستمع مرة أخرى لوالدة الضحية ولعشيقها للكشف عن الظروف والملابسات الكاملة وللتأكد من حقيقة تورط الأم التي يشتبه في تسليمها لفلذة كبدها للمعني بالأمر.

 وأشار ذات المصدر إلى أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، دعت الوكيل العام للملك إلى ضرورة اعتقال الأم نظرا لتورطها في مجموعة من الجنح ومن بينها عدم التبليغ والفساد والعنف ضد قاصر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطفل عمر الاغتصاب العنف طنجة

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