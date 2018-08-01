رسميا..بعد اعتقاله: إدارة أعمال سعد لمجرد تخرج عن صمتها وتكشف هذه الحقائق ﻿

خرجت إدارة أعمال الفنان سعد لمجرد، ببيان توضيحي، نشره صديقه ''وشمة'' عبر حسابه بالفيسبوك، أكدت من خلاله أن السلطات القضائية الفرنسية

"شوف تيفي"

خرجت إدارة أعمال الفنان سعد لمجرد، ببيان توضيحي، نشره صديقه "وشمة" عبر حسابه بالفيسبوك، أكدت من خلاله أن السلطات القضائية الفرنسية، وضعت يوم الثلاثاء 18 شتنبر 2018 الفنان المغربي سعد لمجرد رهن السجن الاحتياطي حتى اكتمال التحقيق بعد مثوله أمام قضاة محكمة الاستئناف ´´Aix en Provence ´´، وقد مثل سعد بهذه المحكمة بعد استئناف الوكيل العام لمدينة ''Draguignan'' على قرار قاضي الحريات يوم 28 غشت 2018 بإخلاء سبيل سعد ، و تمّ وضعه تحت المراقبة القضائية إلى حين نهاية التحقيق.

وأشارت الإدارة إلى أنه في هذا السياق قامت فتاة فرنسية الجنسية بوضع شكاية يوم 26 غشت 2018 بمدينة ´´saint tropez ´´تدّعي فيها بأن سعد قام باغتصابها، موضحة أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم يدين سعد لا في ملف paris ولا ملف saint tropez، ولمجرد ينفي جملة الاتهامات الموجهة إليه و المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.