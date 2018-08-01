 الخارجية الأمريكية:''المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الخارجية الأمريكية:المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء | بوليتيك

الخارجية الأمريكية:''المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء''

رغم اعتقاله ومشاكله بسبب الاغتصاب..لمجرد يحقق رقما قياسيا ويتفوق على الجميع | ثقافة و فنون

رغم اعتقاله ومشاكله بسبب الاغتصاب..لمجرد يحقق رقما قياسيا ويتفوق على الجميع

بالفيديو..تطورات جديدة..سعد لمجرد غاديبقى عام فالسجن الاحتياطي وها علاش‎ | بووز

بالفيديو..تطورات جديدة..سعد لمجرد غاديبقى عام فالسجن الاحتياطي وها علاش‎

أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الخميس | مجتمع

أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الخميس

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء | مجتمع

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء | مجتمع

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء

الصحة العالمية:السل مايزال أكثر الأمراض المعدية فتكا بالبشر في العالم | مجتمع

الصحة العالمية:السل مايزال أكثر الأمراض المعدية فتكا بالبشر في العالم

وزير الشؤون الخارجية السيراليوني يشيد بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي | بوليتيك

وزير الشؤون الخارجية السيراليوني يشيد ''بجدية ومصداقية'' المبادرة المغربية للحكم الذاتي

ارقية الدرهم تستقبل وفدا من البرلمان البريطاني | بوليتيك

ارقية الدرهم تستقبل وفدا من البرلمان البريطاني

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

الخارجية الأمريكية:''المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء''

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 09:19 الخارجية الأمريكية:المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء | بوليتيك
الخارجية الأمريكية:''المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء''
أكدت الخارجية الأمريكية، في تقريرها حول الإرهاب في العالم برسم سنة 2017، أن المملكة المغربية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، هي ''شريك ينعم بالاستقرار ويشيع الأمن'' في

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أكدت الخارجية الأمريكية، في تقريرها حول الإرهاب في العالم برسم سنة 2017، أن المملكة المغربية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، هي ''شريك ينعم بالاستقرار ويشيع الأمن'' في إفريقيا جنوب الصحراء، ويتميز بمشاركته ''النشطة'' في مبادرة ''الأمن والدفاع في إطار 5 + 5''، التي تعالج القضايا الأمنية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وذكر تقرير الدبلوماسية الأمريكية، الذي نشر الأربعاء بواشنطن، أن ''المغرب، الحليف الرئيسي (للولايات المتحدة) من خارج حلف الناتو، شريك مستقر، يشيع الأمن ويسهر على تكوين المسؤولين الأمنيين والعسكريين و الشرطة بدول جنوب الصحراء ويشارك بشكل نشط في مبادرة الأمن والدفاع في إطار 5 + 5، التي تعنى بالقضايا الأمنية في المنطقة المتوسطية''.

وذكر التقرير بأن المغرب يحتضن التمرين المشترك المغربي- الأمريكي ''الأسد الإفريقي'' ويشارك في العديد من التمرينات الإقليمية والمتعددة الأطراف، مضيفا أن المملكة تعد أيضا عضوا نشطا في الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب عبر الصحراء.

وأعربت الخارجية الأمريكية، في هذا السياق، عن أسفها لكون ''الخلاف السياسي بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء لا يزال يشكل عائقا أمام التعاون الثنائي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب''.

وسجل التقرير أن التوجه المغربي الداعم للاستقرار في القارة الإفريقية يقوم على مقاربة ''شمولية'' لمكافحة الإرهاب تزاوج بين تدابير اليقظة الأمنية والتعاون الإقليمي والدولي وسياسات محاربة التطرف.

وأشار إلى أن الجهود التي بذلها المغرب خلال سنة 2017 لمكافحة الإرهاب ساهمت بشكل فعال في الحد من خطر هذه الآفة، على الرغم من أن البلد ما زال يواجه من حين لآخر، تهديدات تأتي إلى حد كبير من خلايا إرهابية صغيرة، كانت أغلبها مبايعة لتنظيم ''الدولة الإسلامية'' أو تستلهم أساليبه ، مذكرا بأن السلطات المغربية سجلت خلال سنة 2017 تراجعا في عدد الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب (186)، وذلك للمرة الأولى منذ سنة 2013.

كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بأنه على إثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة برشلونة، قدمت السلطات المغربية المساعدة لنظيرتها الإسبانية في تحقيقاتها، مشيرة، فضلا عن ذلك، إلى أن المغرب يرأس إلى جانب هولندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة الخارجية الأمريكية السلطات المغربية التقرير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزير الشؤون الخارجية السيراليوني يشيد بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي | بوليتيك

وزير الشؤون الخارجية السيراليوني يشيد ''بجدية ومصداقية'' المبادرة المغربية للحكم الذاتي

ارقية الدرهم تستقبل وفدا من البرلمان البريطاني | بوليتيك

ارقية الدرهم تستقبل وفدا من البرلمان البريطاني

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية على إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية على إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد

الجواهري يسمح للبنوك التشاركية باستعمال البطاقة البنكية الدولية في عملية السحب | بوليتيك

الجواهري يسمح للبنوك '' التشاركية'' باستعمال البطاقة البنكية الدولية في عملية السحب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بين تافراوت او تيزنيت مشهد مرعب لفيضان هائج | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

بين تافراوت او تيزنيت مشهد مرعب لفيضان هائج

شاهد: جاستن بيبر يتقمص دور مغني الشارع أمام قصر باكنغهام | قنوات أخرى

شاهد: جاستن بيبر يتقمص دور ''مغني الشارع'' أمام قصر باكنغهام

فرحة عاشوراء تتحول إلى دمار وساكنة حي سيدي موسى تخرج للشارع ليلة عاشوراء..دارو لينا الحرب بهاذ الشعالة و الماء القاطع | خارج البلاطو

فرحة عاشوراء تتحول إلى دمار وساكنة حي سيدي موسى تخرج للشارع ليلة عاشوراء..دارو لينا الحرب بهاذ الشعالة و الماء القاطع

شهادات صادمة عن السحر و الشعوذة في ليلة عاشوراء بســلا..شوفو أشنو كيوقع | خارج البلاطو

شهادات صادمة عن السحر و الشعوذة في ليلة عاشوراء بســلا..شوفو أشنو كيوقع

﻿

آخر المستجدات

الخارجية الأمريكية:المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء | بوليتيك
منذ 5 دقائق

الخارجية الأمريكية:''المغرب بلد مستقر ويشيع الأمن في إفريقيا جنوب الصحراء''

رغم اعتقاله ومشاكله بسبب الاغتصاب..لمجرد يحقق رقما قياسيا ويتفوق على الجميع | ثقافة و فنون

رغم اعتقاله ومشاكله بسبب الاغتصاب..لمجرد يحقق رقما قياسيا ويتفوق على الجميع

بالفيديو..تطورات جديدة..سعد لمجرد غاديبقى عام فالسجن الاحتياطي وها علاش‎ | بووز

بالفيديو..تطورات جديدة..سعد لمجرد غاديبقى عام فالسجن الاحتياطي وها علاش‎

أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الخميس | مجتمع

أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الخميس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.