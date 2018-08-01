رغم اعتقاله ومشاكله بسبب الاغتصاب..لمجرد يحقق رقما قياسيا ويتفوق على الجميع ﻿

بالرغم من اعتقاله بمنطقة ''سان تروبيه'' جنوب فرنسا على خلفية اتهام فتاة له باغتصابه، تمكن الفنان المغربي من مواصلة تحطيم الأرقام، حيث وصل عدد المشتركين بقناته على موقع ''يوتوب'' لأكثر من 6 ملايين

''شوف تيفي''

بالرغم من اعتقاله بمنطقة ''سان تروبيه'' جنوب فرنسا على خلفية اتهام فتاة له باغتصابه، تمكن الفنان المغربي من مواصلة تحطيم الأرقام، حيث وصل عدد المشتركين بقناته على موقع ''يوتوب'' لأكثر من 6 ملايين مشترك، ليتصدر بذلك عرش أكثر الفنانين المغاربة متابعة بالموقع المذكور.

وإلى جانب هذا الرقم، فإن الفنان المغربي، استطاع كذلك تحقيق أرقام قياسية من حيث نسبة المشاهدة، ما جعله ينافس أشهر الفنانين العرب ومن بينهم المصريين تامر حسني وعمرو دياب.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي الحريات، قرر أول أمس الثلاثاء، إيداع الفنان المغربي سعد لمجرد، السجن الاحتياطي بطلب من المدعي العام إلى غاية انتهاء التحقيق في قضيته الثانية مع شابة ''سان تروبيه''.