أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق اليوم الخميس ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة مع كتل ضبابية على السواحل الشمالية والوسطى، وبعض المناطق الشرقية في بداية الصباح والليل.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة مع كتل ضبابية على السواحل الشمالية والوسطى، وبعض المناطق الشرقية في بداية الصباح والليل.

كما ستلاحظ زخات رعدية بعد الزوال بمرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي وشرق الريف.

وبالنسبة للرياح، ستهب معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة ، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي، أو متقلبة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 23 و27 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 12 و16 درجة بالجنوب الشرقي والمرتفعات ، وما بين 18 و22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 36 و40 درجة بالجنوب وشرق المملكة، وستكون ما بين 25 و30 درجة بالشرق وقرب السواحل، وما بين 32 وإلى 37 درجة بالسهول الغربية لمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا في الواجهة المتوسطية، وهادئ الى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج بالسواحل الاطلسية ما بين الرباط وطانطان، وما بين الداخلة ولكويرة، وقليل الهيجان في باقي المناطق الساحلية.