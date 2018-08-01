الصحة العالمية:السل مايزال أكثر الأمراض المعدية فتكا بالبشر في العالم ﻿

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء،أن مرض السل ما يزال أكثر الأمراض المعدية فتكا بالبشر في العالم، مبرزة أن نحو 10 ملايين شخص أصيبوا بهذا المرض في أنحاء العالم خلال عام 2017.

شوف تيفي

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء،أن مرض السل ما يزال أكثر الأمراض المعدية فتكا بالبشر في العالم، مبرزة أن نحو 10 ملايين شخص أصيبوا بهذا المرض في أنحاء العالم خلال عام 2017.

وذكرت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن 1.6 مليون شخص من المصابين لقوا مصرعهم جراء الإصابة بالمرض العام الماضي، وأشارت إلى أنه رغم الجهود التي تحققت لمنع حدوث 54 مليون وفاة بهذا المرض منذ عام 2000، ما يزال العالم بعيدا عن الهدف المتعلق بالقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.

وأضافت المنظمة، أن التغطية العلاجية للمرض ما زالت عند نسبة 64%، ودعت إلى رفعها إلى 90% بحلول عام 2025 للوفاء بأهداف القضاء على المرض.

من جهته، قال ''تيدروس أدانوم''، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في البيان نفسه: “من أجل الوفاء بالهدف العالمي للقضاء على السل بحلول 2030، تحتاج الدول إلى الإسراع بشكل عاجل من وتيرة استجابتها بما في ذلك زيادة التمويلات المحلية والدولية لمكافحة المرض”.