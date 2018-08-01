وزير الشؤون الخارجية السيراليوني يشيد ''بجدية ومصداقية'' المبادرة المغربية للحكم الذاتي ﻿

أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني، علي كابا، اليوم الأربعاء بالرباط، بـ''جدية ومصداقية'' المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية .

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أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني، علي كابا، اليوم الأربعاء بالرباط، بـ''جدية ومصداقية'' المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية .

وأشاد كابا، في بيان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية.

وحسب البيان، أعرب الوزير السيراليوني عن الدعم القوي لجمهورية سيراليون لدور منظمة الأمم المتحدة كإطار حصري للعملية الكفيلة بأن تفضي إلى تسوية نهائية لهذه القضية.