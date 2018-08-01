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ارقية الدرهم تستقبل وفدا من البرلمان البريطاني

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 04:34 ارقية الدرهم تستقبل وفدا من البرلمان البريطاني | بوليتيك
ارقية الدرهم تستقبل وفدا من البرلمان البريطاني
استقبلت ''ارقية الدرهم'' كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء 19 شتنبر،2018 بمقر كتابة الدولة، وفدا من البرلمان البريطاني ضم

شوف تيفي

استقبلت ''ارقية الدرهم'' كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء 19 شتنبر،2018 بمقر كتابة الدولة، وفدا من البرلمان البريطاني ضم أعضاء عن مجلسي اللوردات و العموم .

وأكدت كاتبة الدولة خلال اللقاء، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأربعاء، على تميز وعراقة العلاقات التي تربط المملكة المغربية والمملكة المتحدة وعلى مستوى التعاون الذي يجمعهما في عدة مجالات.

كما حرصت الدرهم على تأكيد حرص الحكومة على استمرار هذه العلاقات حتى بعد أن يتم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والسعي لمزيد من الشراكة في المجالات كافة ولاسيما التبادل التجاري وتنويع الاستثمارات البريطانية وزيادتها.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة كانت الشريك التاسع للمغرب خلال عام 2017، بنسبة 2.4 بالمائة من صادراتنا و2.3 بالمائة من الواردات، حيث بلغت صادرات المغرب للمملكة المتحدة عام 2017 قيمة 6 مليار درهم وبلغت الواردات 10 مليار درهم كما أن المبادلات بين الطرفين لا تعرف تنوعا كبيرا.

‫شوف تيفي

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