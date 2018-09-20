 السفينة السياحية العملاقة ''ماين شيف mein schiff 5'' تحط الرحال بأكادير''صور'' ﻿
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السفينة السياحية العملاقة ''ماين شيف mein schiff 5'' تحط الرحال بأكادير''صور''

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 04:13 السفينة السياحية العملاقة ماين شيف mein schiff 5 تحط الرحال بأكاديرصور | مجتمع
السفينة السياحية العملاقة ''ماين شيف mein schiff 5'' تحط الرحال بأكادير''صور''
رست باخرة سياحية عملاقة تحمل اسم ''ماين شيف mein schiff 5'' صباح اليوم الأربعاء بميناء أكادير وعلى متنها أكثر من 3971 سائحا قادمين من الفردوس الأوروبي .

شوف تيفي:أحمد الهلالي

رست باخرة سياحية عملاقة تحمل اسم ''ماين شيف mein schiff 5'' صباح اليوم الأربعاء بميناء أكادير وعلى متنها أكثر من 3971 سائحا قادمين من الفردوس الأوروبي .


وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذه الباخرة التي تحمل سياحا من جنسيات مختلفة، سيقومون بزيارة تمتد لأيام لمدينة أكادير، وسيزورون معها عدة مناطق سياحية متاخمة لمدينة الانبعاث كتارودانت وتيفنيت وميراللفت وأكلو وتيزنيت، وغيرها من المزارات التي تشكل العلامة التجارية لجهة سوس ماسة.

ومن جهة أخرى أضافت ذات المصادر، أن مثل هذه الرحلات السياحية ستنعش الحركة الاقتصادية للمنطقة وتدفع بعجلتها للدوران من جديد، بعدما توقفت منذ مدة، وجعلت العديد من الأنشطة السياحية، وكذا الحرف التقليدية تتوقف ويعيش أصحابها أوضاعا اجتماعية جد صعبة، نتيجة الركود السياحي للمدينة.

ويعول المهنيون كثيرا على مثل هذه البواخر العملاقة التي تهب معها نسمات من الأمل لتنعش جيوب المشتغلين بالقطاع السياحي، وأصحاب الحرف التقليدية المرتبطة بها، بعدما أصابها الجفاف منذ مدة ومن شأن هؤلاء السياح أن ينعشوا تربة السياحة بأرض سوس الجافة ويحيوها من جديد.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير سفينة عملاقة ميناء سياحية اقتصاد المدينة انتعاش

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