الوكالة الكورية للتعاون الدولي تسلم 40 دراجة هوائية لفائدة تلاميذ بعمالة طاطا في إطار محاربة الهدر المدرسي ﻿

سلمت الوكالة الكورية للتعاون الدولي، اليوم الأربعاء بالرباط، 40 دراجة هوائية لفائدة تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية بدوار سيدي عبد النبي، التابع ترابيا لعمالة طاطا.

شوف تيفي: (و.م.ع)

سلمت الوكالة الكورية للتعاون الدولي، اليوم الأربعاء بالرباط، 40 دراجة هوائية لفائدة تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية بدوار سيدي عبد النبي، التابع ترابيا لعمالة طاطا.

وجرى تسليم هذه الدراجات الهوائية، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأربعاء، خلال حفل نظمته الوكالة الكورية للتعاون الدولي بتعاون مع جمعية تعزيز التعاون المغربي الكوري، وكذا جمعية نور إيريقي، بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2019/2018، وذلك بهدف المساهمة في تقليص نسبة الهدر المدرسي، لاسيما في صفوف الفتيات، ورفع نسبة التمدرس بالعالم القروي.

وتعمل الوكالة الكورية للتعاون الدولي، في انسجام مع برنامج التعليم الشامل الذي أرسته الحكومة الكورية، إدراكا منها للتحديات التعليمية، من قبيل أزمة التعلم، والتفاوت بين الجنس والنوع، وعدم تكافؤ المهارات قي البلدان النامية، على تحسين الولوج إلى التمدرس، وبذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية.

وأكدت الممثلة المقيمة للوكالة الكورية للتعاون الدولي بالمغرب '' سويونغ كيم''، أن الوكالة تتوخى الإسهام في تحسين نسبة التمدرس، عبر أجرأة أهداف التنمية المستدامة، مركزة على تجويد منظومة التربية والتكوين لربح رهان التنمية.

وأبرزت كيم أن عمل الوكالة يستهدف أيضا النساء، عبر الرفع من نسبة تمدرسهن لغاية محاربة ظاهرة الهدر المدرسي، مشيرة إلى سلسلة من الأنشطة التي تقوم بها الوكالة وتغطي ميادين عديدة.

كما نوه منسق جمعية نور إيريقي، توفيق عباد، ببادرة الوكالة الكورية للتعاون الدولي الإنسانية، والتي من شأنها مساعدة التلاميذ والتلميذات على مواجهة الظروف الطبيعية القاسية بالمجال القروي، والتي تؤثر سلبا على مستوى تحصيلهم العلمي.

وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي، وجمعية تعزيز التعاون المغربي الكوري، والجمعية المستفيدة من الدعم.