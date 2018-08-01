الداخلية تحقق في اختلالات برنامج ''مدن بدون صفيح'' ﻿

راسلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية رجال سلطة، منهم قياد وأعوان سلطة وموظفون برتبة خليفة وشيخ، من أجل التحقيق معهم في شبهات اختلالات مالية وتدبيرية بخصوص تنفيذ مشاريع مدن بدون صفيح.

شوف تيفي

راسلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية رجال سلطة، منهم قياد وأعوان سلطة وموظفون برتبة خليفة وشيخ، من أجل التحقيق معهم في شبهات اختلالات مالية وتدبيرية بخصوص تنفيذ مشاريع مدن بدون صفيح.

وجاء الاستماع إلى رجال سلطة بمدن كبرى كالدارالبيضاء ومراكش والقنيطرة، وفق ما أوردته يومية المساء الصادرة غدا الخميس، بعد أن كشفت تقارير للجن افتحاص بالداخلية عن تلاعبات في أبحاث أعوان السلطة، وتجاوزات في تنفيذ مساطر الاستفادة من السكن، وإحصاء وتحديد الأسر المستفيدة، وكذا التبليغ عن بؤر العشوائي، كما اشارت التقارير التي رفعت إلى وزارة السكنى والتعمير إلى عمليات تحديد دور الصفيح التي سيجري هدمها وإحصاء الأسر المركبة التي تقطنها، بعد التوصل بمعطيات تفيد بوجود اختلالات مسطرية في هذا النوع من العمليات.

وأضافت اليومية أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا بخصوص تعويض المرحلين من دور الصفيح، اللذين تتوفر فيهم شروط إعادة الإيواء بشقق أو قطع أرضية، وشكلت لجنة مكونة من مسؤولين بالداخلية والمالية ووزارة السكنى والتعمير لدراسة الملفات المتعلقة المستفيدة من عملية الإيواء، من أجل تسليم الأرض أو الشقق إلا أن العملية لم تكتمل بعد.

وقال مصدر، وفق ذات اليومية، إنه رغم الاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية، إلا أن أحياء من مدن الصفيح واصلت وتيرة نموها، ما ساهم في تزايد عدد الأسر المستفيدة، وشكل ضغطا على القدرات التمويلية للبرنامج المذكور، الأمر الذي عجل بخروج لجن المفتشية للتحقيق في الخروقات التي كان وراءها رجال سلطة بمختلف رتبهم.

وكشفت تحقيقات لجن المفتشية العامة للداخلية غياب وثائق رسمية لدى مئات الأسر التي استفادت من بقع أرضية إضافة إلى استفادة آخرين من أكثر من بقعة أو شقة واحدة خارج المعايير المحددة.