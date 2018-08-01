 عكس الرغبة الملكية...حشر حوالي 150 تلميذا في حافلة للنقل المدرسي بجماعة ''أملن''! ﻿
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عكس الرغبة الملكية...حشر حوالي 150 تلميذا في حافلة للنقل المدرسي بجماعة أملن! | مجتمع

عكس الرغبة الملكية...حشر حوالي 150 تلميذا في حافلة للنقل المدرسي بجماعة ''أملن''!

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عكس الرغبة الملكية...حشر حوالي 150 تلميذا في حافلة للنقل المدرسي بجماعة ''أملن''!

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 03:37 عكس الرغبة الملكية...حشر حوالي 150 تلميذا في حافلة للنقل المدرسي بجماعة أملن! | مجتمع
عكس الرغبة الملكية...حشر حوالي 150 تلميذا في حافلة للنقل المدرسي بجماعة ''أملن''!
توصلت شوف تيفي اليوم قبل قليل، بفيديو يظهر لحظة ركوب حوالي 100 إلى 150 تلميذا داخل حافلة للنقل المدرسي(bus (، بجماعة ''أملن'' تافراوت، إقليم تيزنيت.

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي اليوم قبل قليل، بفيديو يظهر لحظة ركوب حوالي 100 إلى 150 تلميذا داخل حافلة للنقل المدرسي(bus (، بجماعة ''أملن'' تافراوت، إقليم تيزنيت.

فمع الدخول المدرسي للعام الجديد، وخلافا للرغبة الملكية، التي دعت الحكومة وجميع الفاعلين والمهتمين، على إنجاح الدخول المدرسي 2018-2019 ، مازال التلاميذ خاصة في القرى، والقاطنين بعيدا عن المدرسة، يعيشون ظروفا مزرية، إذ يتم حشر حوالي 150 تلميذا في حافلة واحدة للنقل المدرسي بجماعة ''أملن''، وكأن الأمر يتعلق بالمواشي والبهائم وليس بأطفال اليوم، رجال الغذ، الذين يجهدون للتحصيل العلمي والمعرفي، والذي حرم منه آباءاهم وأجدادهم.

فرغم الإمكانيات المالية المرصودة، والتوجيهات الملكية الداعية لتعميم التمدرس على جميع أطفال المغرب أينما كانوا، عبر توفير الظروف الملائمة، لإنجاح الدخول المدرسي، مازالت بعض الجهات غير مهتمة بالموضوع، ولا يهمها تعليم أطفال البلد، لأنها لم يطبق عليها يوما، مبدأ ''ربط المسؤولية بالمحاسبة''، ولربما حان الوقت لمعرفته قريبا، حتى يكونوا عبرة لغيرهم من منعدمي الضمير المهني والمسؤولية والوطنية.

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