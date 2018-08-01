 وفد من البوسنة والهرسك يطلع على فرص الاستثمار بالمغرب في مجال إنتاج ونقل الماء والكهرباء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء | مجتمع

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء

الصحة العالمية:السل مايزال أكثر الأمراض المعدية فتكا بالبشر في العالم | مجتمع

الصحة العالمية:السل مايزال أكثر الأمراض المعدية فتكا بالبشر في العالم

وزير الشؤون الخارجية السيراليوني يشيد بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي | بوليتيك

وزير الشؤون الخارجية السيراليوني يشيد ''بجدية ومصداقية'' المبادرة المغربية للحكم الذاتي

ارقية الدرهم تستقبل وفدا من البرلمان البريطاني | بوليتيك

ارقية الدرهم تستقبل وفدا من البرلمان البريطاني

السفينة السياحية العملاقة ماين شيف mein schiff 5 تحط الرحال بأكاديرصور | مجتمع

السفينة السياحية العملاقة ''ماين شيف mein schiff 5'' تحط الرحال بأكادير''صور''

الوكالة الكورية للتعاون الدولي تسلم 40 دراجة هوائية لفائدة تلاميذ بعمالة طاطا في إطار محاربة الهدر المدرسي | مجتمع

الوكالة الكورية للتعاون الدولي تسلم 40 دراجة هوائية لفائدة تلاميذ بعمالة طاطا في إطار محاربة الهدر

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية على إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك إلى رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية على إثر الفيضانات التي اجتاحت

الداخلية تحقق في اختلالات برنامج مدن بدون صفيح | مجتمع

الداخلية تحقق في اختلالات برنامج ''مدن بدون صفيح''

عكس الرغبة الملكية...حشر حوالي 150 تلميذا في حافلة للنقل المدرسي بجماعة أملن! | مجتمع

عكس الرغبة الملكية...حشر حوالي 150 تلميذا في حافلة للنقل المدرسي بجماعة ''أملن''!

التعليقات ''الخايبة'' والقرارات ''الخاوية''

وفد من البوسنة والهرسك يطلع على فرص الاستثمار بالمغرب في مجال إنتاج ونقل الماء والكهرباء

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 03:24 وفد من البوسنة والهرسك يطلع على فرص الاستثمار بالمغرب في مجال إنتاج ونقل الماء والكهرباء | اقتصاد
وفد من البوسنة والهرسك يطلع على فرص الاستثمار بالمغرب في مجال إنتاج ونقل الماء والكهرباء
أجرى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، مباحثات مع وفد من رجال الأعمال بالبوسنة والهرسك، أول أمس الاثنين بالرباط، تمحورت حول فرص الاستثمار في مجال

شوف تيفي:

أجرى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، مباحثات مع وفد من رجال الأعمال بالبوسنة والهرسك، أول أمس الاثنين بالرباط، تمحورت حول فرص الاستثمار في مجال إنتاج ونقل الكهرباء والماء.

وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن الحافيظي قدم، خلال هذا اللقاء، مشاريع المكتب الكبرى وأنشطته في قطاعات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل ، مبرزا فرص الاستثمار الهامة المبرمجة خلال فترة 2019-2030 في مجالات إنتاج ونقل الكهرباء، وكذا الماء والتطهير السائل .

وأضاف البلاغ أن الحافيظي دعا بالمناسبة مقاولات البوسنة والهرسك إلى اغتنام هذه الفرص والاستثمار في القطاعات التي ينشط فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

من جهته ، نوه رئيس وفد رجال أعمال البوسنة والهرسك ورئيس غرفة التجارة، بجودة المباحثات وأبدى اهتماما خاصا بإمكانيات الاستثمار، التي ستقدم للمستثمرين ولكل مقاولة مهتمة بهذه القطاعات بهدف التمكن من تنفيذ مشاريع مشتركة.

وأبرز البلاغ أن هذا اللقاء يندرج في إطار الإرادة التي عبر عنها المغرب والبوسنة والهرسك لتنمية العلاقات الثنائية، بهدف تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية بصفة ملموسة.

يذكر أن وفدا من رجال الأعمال يرافق رئيس وزراء البوسنة والهرسك، دينيس زفيزديتش، الذي بدأ يوم الأحد زيارة رسمية إلى المملكة تستغرق أربعة أيام.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وفد البوسنة والهرسك فرص الاستثمار إنتاج نقل الماء والكهرباء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

منتجات حلال..المغرب مطالب بتقوية قدرات المقاولات المغربية المصدرة | اقتصاد

منتجات ''حلال''..المغرب مطالب بتقوية قدرات المقاولات المغربية المصدرة

الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ أزيد من 23 مليار درهم عند متم غشت 2018 | اقتصاد

الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ أزيد من 23 مليار درهم عند متم غشت 2018

المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت بها يصادق على مشاريع تنموية فاقت 12 مليون درهم | اقتصاد

المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت بها يصادق على مشاريع تنموية فاقت 12 مليون درهم

إصدار سندات للخزينة على المديين القصير والمتوسط عن طريق المناقصة | اقتصاد

إصدار سندات للخزينة على المديين القصير والمتوسط عن طريق المناقصة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فرحة عاشوراء تتحول إلى دمار وساكنة حي سيدي موسى تخرج للشارع ليلة عاشوراء..دارو لينا الحرب بهاذ الشعالة و الماء القاطع | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

فرحة عاشوراء تتحول إلى دمار وساكنة حي سيدي موسى تخرج للشارع ليلة عاشوراء..دارو لينا الحرب بهاذ الشعالة و الماء القاطع

شهادات صادمة عن السحر و الشعوذة في ليلة عاشوراء بســلا..شوفو أشنو كيوقع | خارج البلاطو

شهادات صادمة عن السحر و الشعوذة في ليلة عاشوراء بســلا..شوفو أشنو كيوقع

مغاربة يستنكرون أعمال السحر و الشعوذة في عــاشــوراء | نسولو الناس

مغاربة يستنكرون أعمال السحر و الشعوذة في عــاشــوراء

أول خروج إعلامي لأم و أب الشاب اللي قتل مرت مجيد بطوموبيلتو فكازا..ولدنا ماشي ولد لفشوش شد الباك و كان غادي يكمل قرايتو ففرنسا وهاشنو وقع نهار لكسيدة | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي لأم و أب الشاب اللي قتل مرت مجيد بطوموبيلتو فكازا..ولدنا ماشي ولد لفشوش شد الباك و كان غادي يكمل قرايتو ففرنسا وهاشنو وقع نهار لكسيدة

﻿

آخر المستجدات

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء | مجتمع
منذ 4 دقائق

رجال الحموشي يلقون القبض على شخص كيكريسي الناس بالجنوية فساحة ماريشال بالبيضاء

الصحة العالمية:السل مايزال أكثر الأمراض المعدية فتكا بالبشر في العالم | مجتمع

الصحة العالمية:السل مايزال أكثر الأمراض المعدية فتكا بالبشر في العالم

وزير الشؤون الخارجية السيراليوني يشيد بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي | بوليتيك

وزير الشؤون الخارجية السيراليوني يشيد ''بجدية ومصداقية'' المبادرة المغربية للحكم الذاتي

ارقية الدرهم تستقبل وفدا من البرلمان البريطاني | بوليتيك

ارقية الدرهم تستقبل وفدا من البرلمان البريطاني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.