وفد من البوسنة والهرسك يطلع على فرص الاستثمار بالمغرب في مجال إنتاج ونقل الماء والكهرباء ﻿

أجرى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، مباحثات مع وفد من رجال الأعمال بالبوسنة والهرسك، أول أمس الاثنين بالرباط، تمحورت حول فرص الاستثمار في مجال

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أجرى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، مباحثات مع وفد من رجال الأعمال بالبوسنة والهرسك، أول أمس الاثنين بالرباط، تمحورت حول فرص الاستثمار في مجال إنتاج ونقل الكهرباء والماء.

وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن الحافيظي قدم، خلال هذا اللقاء، مشاريع المكتب الكبرى وأنشطته في قطاعات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل ، مبرزا فرص الاستثمار الهامة المبرمجة خلال فترة 2019-2030 في مجالات إنتاج ونقل الكهرباء، وكذا الماء والتطهير السائل .

وأضاف البلاغ أن الحافيظي دعا بالمناسبة مقاولات البوسنة والهرسك إلى اغتنام هذه الفرص والاستثمار في القطاعات التي ينشط فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

من جهته ، نوه رئيس وفد رجال أعمال البوسنة والهرسك ورئيس غرفة التجارة، بجودة المباحثات وأبدى اهتماما خاصا بإمكانيات الاستثمار، التي ستقدم للمستثمرين ولكل مقاولة مهتمة بهذه القطاعات بهدف التمكن من تنفيذ مشاريع مشتركة.

وأبرز البلاغ أن هذا اللقاء يندرج في إطار الإرادة التي عبر عنها المغرب والبوسنة والهرسك لتنمية العلاقات الثنائية، بهدف تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية بصفة ملموسة.

يذكر أن وفدا من رجال الأعمال يرافق رئيس وزراء البوسنة والهرسك، دينيس زفيزديتش، الذي بدأ يوم الأحد زيارة رسمية إلى المملكة تستغرق أربعة أيام.