الجواهري يسمح للبنوك '' التشاركية'' باستعمال البطاقة البنكية الدولية في عملية السحب ﻿

بعد البنوك التقليدية، أصبح بإمكان البنوك التشاركية، استعمال خدمة البطاقة البنكية الدولية، من أجل إجراء عمليات السحب، ومختلف العمليات البنكية.

شوف تيفي

بعد البنوك التقليدية، أصبح بإمكان البنوك التشاركية، استعمال خدمة البطاقة البنكية الدولية، من أجل إجراء عمليات السحب، ومختلف العمليات البنكية.

جاء ذلك في ''عقد البطاقة البنكية'' الذي عمم على الوكالات اليوم، ونصت مادته الثانية على أن البطاقة المذكورة، صالحة للاستعمال داخل المغرب وخارجه، وبالمناطق الدولية، وذلك بمجرد تشغيلها بالوكالة البنكية بطلب من حاملها.

وفيما يخص العملات الأجنبية، يتم الأداء بها لدى المؤسسات المنخرطة في المنصات الإلكترونية ''فيزا Visa'' أو ''ماستركارد Master Card'' أو منصة تابعة لكل مؤسسة مؤهلة للقيام بذلك، عن طريق جهاز الأداء الإلكتروني، أو في إطار المعاملات التجارية الإلكترونية.