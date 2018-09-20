 أمطار طوفانية تذمر بنيات تحتية وتحول دواوير بإقليم زاكوة لمناطق منكوبة ''صور'' ﻿
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أمطار طوفانية تذمر بنيات تحتية وتحول دواوير بإقليم زاكوة لمناطق منكوبة صور | حوادث و حقوق

أمطار طوفانية تذمر بنيات تحتية وتحول دواوير بإقليم زاكوة لمناطق منكوبة ''صور''

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أمطار طوفانية تذمر بنيات تحتية وتحول دواوير بإقليم زاكوة لمناطق منكوبة ''صور''

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 02:50 أمطار طوفانية تذمر بنيات تحتية وتحول دواوير بإقليم زاكوة لمناطق منكوبة صور | حوادث و حقوق
أمطار طوفانية تذمر بنيات تحتية وتحول دواوير بإقليم زاكوة لمناطق منكوبة ''صور''
عرت التساقطات المطرية المتهاطلة منذ أول أمس الإثنين والبارحة على مناطق عدة بإقليم زاكورة، هشاشة البنيات التحتية، حيث ساهمت السيول والأودية الجارفة في انهيار مجموعة من الطرقات والقناطر وعزل عدد

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عرت التساقطات المطرية المتهاطلة منذ أول أمس الإثنين والبارحة على مناطق عدة بإقليم زاكورة، هشاشة البنيات التحتية، حيث ساهمت السيول والأودية الجارفة في انهيار مجموعة من الطرقات والقناطر وعزل عدد كبير من القرى والمداشر عن العالم الخارجي.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد عرف الإقليم تساقطات مطرية وصفت بالطوفانية سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة بالمنطقة وهو الأمر الذي خلف خسائر كبيرة في البنيات التحتية التي تضررت بسبب الأودية و المياه الجارفة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، من عين المكان، أن هذه الأمطار القوية تسببت في انهيار قنطرة قرب دوار أيت علي حسو وانقطاع الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين ''تزارين'' وزاكورة، علاوة على غمر المياه للقنطرة المؤدية لجماعة ''مزكيطة'' على وادي درعة التي عرفت ارتفاعا قياسيا لمنسوب المياه التي غطت القنطرة، متسببة في انقطاع تام لحركة السير والجولان ومحاصرة عدد من السائقين الذين اضطر بعضهم للمبيت داخل سيارتهم، في انتظار انخفاض مياه الوادي للعبور دون أن تتدخل المصالح المعنية والسلطات المحلية إلا بعد مرور مدة طويلة.

وتسبب أيضا ''وادي أركيون'' الواقع بين دوار ''إكموضن'' و ''تيمضرت'' في انقطاع السير، بعدما حمل معه كمية هائلة من الأحجار والصخور التي اكتسحت الطرقات، ووقفت سدا منيعا أمام مستعميلها الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على العبور لوجهاتهم.

ومن جهة أخرى، ساهمت هذه الأمطار الطوفانية في محاصرة عدد من الدواوير والقرى النائية، وجعلتها في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وعاشت معها الساكنة لحظات عسيرة نتيجة هذه الأمطار غير المسبوقة، حيث حرمت من أبسط حاجياتها وضرورياتها الحياتية التي تبقى رهينة بتنقلها لمركز الجماعات المجاورة لقضاء مآربها، والتبضع من الأسواق المتواجدة خارج نفوذها الترابي، وبفعل انقطاع الطرقات وجدت نفسها معزولة بشكل تام.

ولمواجهة هذه الكارثة الطبيعية التي ضربت هذه المناطق انخرط مجموعة من السكان في محاولة فك الحصار عن دواويرهم، وذلك بإصلاحها وترقيعها بطرق بدائية قبل أن تتدخل السلطات المحلية التي انخرطت هي الأخرى في فك العزلة عن الدواوير والجماعات المنكوبة.

وعلاقة بهذا الموضوع أكد أحد الفاعلين الجمعويين بإقليم زاكورة لقناة ''شوف تيفي''، أن الوضع بمجموعة من المناطق الواقعة تحت النفوذ الترابي لزاكورة أصبح كارثيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ انجرفت الأتربة واقتلعت الأشجار، وذمرت الطرقات وغمرت السيول والبرك المائية والأوحال كل مكان، وأصبح الخروج من الدواوير في اليوم الأول للأمطار مغامرة محفوفة بالمخاطر، وهو ما حثم على عدد من المواطنين ملازمة منازلهم التي تضررت هي الأخرى خاصة الطينية منها وأضحوا في عزلة تامة.

وزاد المتحدث موضحا، أن المنطقة تحتاج إلى تنمية شاملة تؤهلها للتصدي لمثل هذه الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال تحرك كل من المجالس الجماعية والمجلس الإقليمي بمسؤوليهم الذين يغطون في سبات عميق على حد تعبير الفاعل الجمعوي، وذلك من أجل بناء قناطر وبنيات تحتية تقاوم مثل هذه الأمطار، وليس لحلول ترقيعية كما ذأبوا دوما على ذلك في كل مرة تسقط قطرة غيث على إقليم زاكورة.

وختم المتحدث كلامه، بالتأكيد على ضرورة تحلي الكل من منتخبين وسياسيين بروح الوطنية والمسؤولية والغيرة على المنطقة لخدمتها بالشكل الذي تنتظره ساكنة الإقليم بأحر من الجمر، استحضارا للتوجهات والخطابات الملكية الرامية إلى خدمة المواطن والمصلحة العامة للوطن قبل أي اعتبار آخر، عوض نهج سياسة الترقيع والتقاعس والآذان الصماء يقول المتحدث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب زاكورة أمطار طوفانية تحول خراب ذمار البنيات التحتية عزلة تامة للمواطنين

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