تنظيم ندوة لفائدة المستشارين الاقتصاديين بسفارات المملكة في الخارج غدا الخميس بالرباط ﻿

تنظم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، غدا الخميس بالرباط، ندوة لفائدة المستشارين الاقتصاديين بسفارات المملكة في الخارج، حول ''الدبلوماسية الاقتصادية كرافعة للسياسة الخارجية للمملكة''.

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تنظم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، غدا الخميس بالرباط، ندوة لفائدة المستشارين الاقتصاديين بسفارات المملكة في الخارج، حول ''الدبلوماسية الاقتصادية كرافعة للسياسة الخارجية للمملكة''.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء ، الذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية، يهدف إلى تمكين المستشارين الاقتصاديين من ''إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة قادرة على تعبئة الطاقات بغية تطوير الشراكات وجلب الاستثمارات وتعزيز جاذبية البلاد وكسب مواقع جديدة وتنمية المبادلات الخارجية'' (مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ندوة سفراء الملك المقامة يوم 30 غشت 2013).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الندوة تمت بلورتها حسب مقاربة تشاركية للقطاعات الوزارية وبعض الشركاء الفاعلين في المجال الاقتصادي، لكسب الرهان الهادف إلى تقوية جاذبية وإشعاع المغرب، من خلال دبلوماسية اقتصادية ناجعة تضع المملكة على رادارات العولمة.

وأبرزت الوزارة أن الهدف يتمثل كذلك في جعل تمثيليات المملكة كمراكز اقتصادية لتعزيز علامة المغرب ومواكبة المستثمرين الأجانب والمصدرين المحتملين.

وأشار البلاغ إلى أن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة في الخارج تمثل ، بلا شك، مؤهلا لتفعيل دبلوماسية اقتصادية مبنية على عمل متكامل. ويتعين أن يشمل هذا العمل كل الفاعلين النشيطين في المجال الاقتصادي وأن يكون منظما وموجها حسب خصوصيات كل بلد .