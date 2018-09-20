 عـــاجل: بعد اعتقاله..سعد لمجرد ينفي تهمة الاغتصاب الموجهة إليه بسان تروبيه الفرنسية ﻿
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عـــاجل: بعد اعتقاله..سعد لمجرد ينفي تهمة الاغتصاب الموجهة إليه بسان تروبيه الفرنسية

بتاريــخ : 20 شتنبر 2018 / 02:23 عـــاجل: بعد اعتقاله..سعد لمجرد ينفي تهمة الاغتصاب الموجهة إليه بسان تروبيه الفرنسية | ثقافة و فنون
عـــاجل: بعد اعتقاله..سعد لمجرد ينفي تهمة الاغتصاب الموجهة إليه بسان تروبيه الفرنسية
في بيان توضيحي إلى الرأي العام،كشفت إدارة أعمال الفنان المغربي سعد لمجدر المعتقل بسان تروبي على خلفية اتهامه بالاغتصاب، قبل قليل من ليلة الأربعاء،أن ''المعلم'' ينفي نفيا قاطعا التهمة الموجهة إليه.

شــــوف تيفي:

في بيان توضيحي إلى الرأي العام،كشفت إدارة أعمال الفنان المغربي سعد لمجدر المعتقل بسان تروبي على خلفية اتهامه بالاغتصاب، قبل قليل من ليلة الأربعاء،أن ''المعلم'' ينفي نفيا قاطعا التهمة الموجهة إليه.

و قال البيان الذي نشره عصام وشمة عبر حسابه بالانستغرام،''وضعت السلطات القضائية الفرنسية يوم الثلاتاء 18 شتنبر 2018 الفنان المغربي سعد لمجرد رهن السجن الاحتياطي حتى اكتمال التحقيق بعد مثوله أمام قضاة محكمة الاستئناف لمدينة ''Aix en Provence''.

وقد مثل سعد بهذه المحكمة بعد استئناف الوكيل العام لمدينة ''Draguignan'' على قرار قاضي الحريات يوم 28 غشت 2018 باخلاء سبيل سعد ، و تمّ وضعه تحت المراقبة القضائية الى حين نهاية التحقيق.

نشير إلى أنه في هذا السياق قامت فتاة فرنسية الجنسية بوضع شكاية يوم 26 غشت 2018 بمدينة ''saint tropez'' تدّعي فيها بأن سعد قام باغتصابها.

نود أن نوضح أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم يدين سعد لا في ملف paris ولا ملف saint tropez.

مضيفا أن سعد المجرد ينفي جملة الاتهامات الموجهة إليه و المتهم بريئ حتى تثبت إدانته

و كانت محكمة الاستئناف بسان تروبيه أمرت بوضع لمجرد السجن الاحتياطي إلى حين صدور الحكم في قضيته.

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شـــوف تيفي المغرب اعتقال سعد لمجرد فنان

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