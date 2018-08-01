خمسيني يلقي بنفسه من عمارة ويصيب طفلا على مستوى الجمجمة بمدينة تطوان ﻿

قام رجل خمسيني بالانتحار مساء اليوم الأربعاء بحي الطويبلة بمدينة تطوان

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قام رجل خمسيني بالانتحار مساء اليوم الأربعاء بحي الطويبلة بمدينة تطوان

وأفاد مصدرنا، أن الخمسيني نفد عملية الانتحار بالسقوط من الطابق الثالث لبناية منزله، بحي الطويبلة مدخل مدينة تطوان.

وأضاف أن الرجل الخمسيني سقط على طفل يبلغ من العمر 12 سنة، تسبب له في كسر على مستوى الجمجمة.

وأشار ذات المصدر أن عناصر الأمن والوقاية المدنية حلوا بعين المكان،حيث ثم نقل الخمسيني والطفل إلى مستشفى سانية الرمل بالمدينة.

كما أكد ذات المصدر أن الرجل الخمسيني لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى وتم نقله إلى مستودع الأموات، فيما لازال الطاقم الطبي بالمسشتفى يجري تدخلاته لإنقاد الطفل.

فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات إقدام الخمسيني على فعل الانتحار.